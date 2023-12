“No sirvió para la cicla pero si pa’ correr”: Las reacciones por el castigo de Evaristo a Carmelo en ‘Rigo’

Enmanuel Restrepo y Julián Arango se han convertido en la “dupla perfecta” en ‘Rigo’. A pesar de que los actores se han hecho ‘odiar’ en la producción de RCN, al interpretar a los envidiosos Carmelo y Evaristo Rendón, ambos gozan de una altísima popularidad entre los televidentes por sus escenas torpes y cargadas de comedia.

Uno de los episodios más comentados por los seguidores de la historia, inspirada en la vida del ciclista Rigoberto Urán, es el castigo que Evaristo Rendón impuso a su hijo Carmelo por haberlo robado. El prestamista más odioso de Urrao habló con un primo que es coronel para que se lleve a su hijo al ejército con el fin de reprenderlo y de alguna manera ayudarlo a corregir su comportamiento de niño mimado.

Le puede interesar: ¡Ni Julián Arango, ni Robinson Díaz! Sandra Reyes reveló quién es su actor favorito en ‘Rigo’

“Llegó el momento de prestarle servicio a la patria (...) ¿Se acuerda cuándo me robó, que le dije que le iba a clavar un castigo que no se le iba a olvidar en la vida? ¡Llévenselo!”, dijo Evaristo entre risas. Al escuchar estas palabras, Carmelo salió corriendo por todo el pueblo para evitar que los soldados se lo llevaran. Pero la larga y agitada carrera no le sirvió, ya que fue alcanzado y llevado en un camión militar.

En redes, los comentarios no se hicieron esperar, mencionando que ha sido una de las partes más graciosas de la serie y elogiaron nuevamente el talento de los artistas.

“La carrera de Carmelo no era como ciclista, era de atleta! mal ahí faltó ojo”; “Puede que Carmelo no sea ciclista, pero si atleta. Me encanta como corre, Dios mío. Cómo pa’ hacer una carrera triatlón con él”; “Lo de Carmelo es el atletismo”; “No sirvió para la cicla, pero si pa’ correr”; “Excelentes actores, son unos grandes”, escribieron los internautas.