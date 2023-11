Lo que dijo la madre de Julián Arango sobre su personaje de Evaristo en Rigo

Julián Arango es famoso en el país por su versatilidad en la actuación. Uno de sus personajes que está dando de qué hablar es el de Evaristo Rendón, en la serie Rigo, transmitida todas las noches por RCN. El villano se ha ganado el desprecio de la audiencia por su envidia hacia el ciclista, incluso, el propio artista comentó lo que su madre opinó sobre el nuevo papel.

Durante una entrevista para el programa “Hablamos de música”, el actor habló de su participación en la producción, inspirada en la vida del pedalista Rigoberto Urán y protagonizada por sus compañeros Juan Pablo Urrego y Ana María Estupiñán. Al ser consultado sobre cómo dio vida al prestamista más odioso y ávaro de Urrao, Arango confesó que no lo preparó tanto como a otros personajes.

“A Evaristo no lo preparé tanto, pues, como que no dije: ‘Voy a hacerlo así', sino que para el casting sí lo llevé muy bien y ahí sí llevé una propuesta y era como lo de los pantalones, que a mí me gusta mucho como que la ropa me diga cómo es el personaje”, expresó el artista recordado por su actuación de Hugo Lombardi en ‘Yo soy Betty, la fea’.

Luego comentó un anécdota con su progenitora, quien al ver su reciente personificación, le dijo lo que pensaba al respecto. “Hace unos días mi mamá me dijo: ‘Pero ese personaje es igualito a su papá', no en lo envidioso porque mi papá es lo menos envidioso del mundo, pero como la forma de caminar, de ser, es muy mi papá, no lo hice yo pensando en eso, pero es algo que está ahí adentro”, mencionó el también comediante bogotano.

Evaristo, además de tener fama de egoísta y perverso en el pueblo, hará de todo para perjudicar a Rigo en su carrera como deportista. Sin embargo, al ser un poco torpe también se convierte en un personaje gracioso que deberá aguantar el talento del protagonista.