¿Problemas en el paraíso? Michelle le armó escena de celos a Rigo por una escena de la novela de RCN

El canal RCN encontró en la novela de Rigo cómo competirle a ‘Yo Me Llamo’ de Caracol y tiene a muchos colombianos al pendiente de lo que sucedió con Urán, cuando aún no se había convertido en ciclista profesional. No obstante, hubo una particular escena de la historia que no le gustó mucho a Michelle (tanto en la novela como fuera de ella) y le hizo un reclamo a su esposo luego de más de 20 años que sucedió.

El capítulo de la noche del lunes 27 de noviembre no solamente puso a Rigo en lo más alto de la competencia ‘Clásica de Urrao’, que le permitió dar un discurso importante acerca de la inseguridad en su pueblo, sino que lo metió en tremenda encrucijada, pues la modelo que le debía poner la medalla de campeón, le echó los perros de frente y hasta Medellín, específicamente a la casa de Michelle Durango, llegó el ‘chisme’.

Resulta que Gustavo, primo de Michelle, se encargó de grabar el momento de la premiación para enviárselo precisamente al entonces interés amoroso del ciclista, pero no salió nada bien, pues ella notó que el beso de la modelo a Rigo fue muy comprometedor y él tampoco se mostró muy disgustado al respecto.

Ese momento, al parecer, no fue ficción y después de revivir el suceso en la novela, tras poco más de 20 años después, Michelle Durango le reclamó a su esposo por sus andanzas juveniles en un gracioso video que se difundió en redes sociales. Rigo solamente atinó a decirle que no le daría más explicaciones.

A continuación le presentamos el gracioso video: