¿Le habló desde el más allá? Rigoberto Urán reveló que su padre se le apareció antes de ganar una clásica en Urrao

Rigoberto Urán nació el 26 de enero de 1987 en Urrao, Antioquia. Desde muy joven demostró su pasión por la bicicleta y su talento innato para el ciclismo. A lo largo de su carrera, ha logrado importantes victorias y ha dejado su nombre grabado en la historia de este deporte.

Uno de los momentos más destacados en la carrera de Rigoberto Urán fue su participación en el Tour de Francia de 2017. En esa edición, logró llegar a la segunda posición en la clasificación general, convirtiéndose así en el primer colombiano en alcanzar tal hazaña en esta competencia tan prestigiosa. Fue un momento emocionante para todos los amantes del ciclismo y una muestra del talento y la determinación de Urán.

Pero no solo se destaca en el Tour de Francia, Rigoberto Urán ha demostrado su habilidad en otras competencias importantes como el Giro de Italia y el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta. Su dedicación y esfuerzo lo han llevado a obtener grandes resultados a lo largo de los años.

En una reciente entrevista Urán, expuso que lo visto en la producción pasó en la vida real. Igualmente, destacó que, antes ganar la carrera Clásica de Urrao, soñó con su papá.

“Pasó todo igualito. Yo no sé por qué soñé una vez que ganaba una carrera y estaba mi papá en la meta. Yo seguí camellando, no tuve tiempo de hacer el duelo y fue todo muy rápido. Pero cuando yo cruzo la meta, veo a mi mamá y a mi hermana y se me viene la imagen de mi papá porque él fue el que me llevó a ser ciclista”, detalló.

En Instagram, Rigoberto Urán publicó la foto de su victoria en la Clásica de Urrao y la acompañó de las palabras: “Aunque fue una de las victorias más lindas de mi vida, también fue muy triste porque mi parcero me había dejado hacía muy poco. Esta fue por mi cucho”, finalizó diciendo el reconocido ciclista.

