Valerie Domínguez y su reclamo a quienes critican cómo cría a su hijo

La pareja conformada por Valerie Domínguez y Juan David ‘El Pollo’ Echeverri es una de las llamativas del espectáculo colombiano, pues juntos son una bomba de tiempo que combina sensualidad y a la vez mucha jocosidad por la creación de contenido.

Ambos son unos padres maravillosos y prueba de ello es cada post junto a su hijo que engalana todas sus redes sociales, pero también cuando han tocado otros temas que tienen que ver con la crianza del pequeño ante los señalamientos de la comunidad digital.

Y reciente no ha sido la excepción, pues la actriz ha mostrado un compendio de diversos videos con su hijo en familia desde su nacimiento, pero elevando una crítica y exponiendo algunos comentarios que ha recibido llenos de críticas a su proceso como madre y también a su aspecto físico.

“A ninguna mamá le dieron manual para ser madres, y todos los días son diferentes. No es fácil forzar una sonrisa con comentarios inapropiados como este: ‘Tú hijo está muy consentido, deberías ser más estricta’, ‘¿No crees que es hora de que tu hijo deje el pañal y el biberón?’; ‘¿Por qué no sonríes más seguido? Te verías más bonita’; ‘¿Todavía estás lactando?’; ‘Siempre te ves tan casada, por qué no te arreglas un poquito’; ‘En mis tiempo criábamos a nuestros hijos de manera diferente’; ¿Todavía no camina? Pero ya está como tarde, ¿No?’. Uno tiene porque estar forzando una sonrisa y menos con comentarios inapropiados, tenemos derecho a no sonreír si no nos nace. Sonriamos solo cuando nos nace y sonriamos con toda”, dice Valerie Domínguez en el video.

Seguidamente admitió haber hecho algo similar alguna vez, y abogó por las otras madres ya que reiteró sobre el esfuerzo por seguir adelante y darle lo mejor a sus hijos detrás de una sonrisa en redes sociales.

“En este video hablo en general. No sólo de cosas que me han dicho a mí, también cosas que escucho que les dicen a otras mamás y nadie sabe lo que una mamá vive detrás de esa sonrisa. Por eso es importante no opinar de manera inapropiada. Antes de ser mamá lo hice, claramente porque no entendía”, agregó Valerie Domínguez.