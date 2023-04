Actor de ‘Yo soy Betty, la fea’ denunció la discriminación que sufrió por el personaje que interpretó

‘Yo soy Betty, la fea’ marcó a millones de televidentes alrededor del mundo con su atrapante historia y su singular sentido del humor. Pero tal parece que el legado de uno de los actores no ha tenido mucho éxito, ya que denunció la discriminación que sufrió por el personaje que interpretó en la producción.

La novela no solo logró un hito durante su primera transmisión a principios del milenio, sino que también en la actualidad ha recibido grandes elogios de parte de la nueva generación que no creció con este proyecto, llegando a ella gracias a plataformas como Netflix o Prime Video donde ha conseguido una gran cantidad de reproducciones.

Y si bien uno de los factores por los que Yo soy Betty, la fea logró conseguir tanta popularidad fueron sus personajes y los actores que los interpretaron, actualmente uno de ellos denunció que recibió un acto de “discriminación” en una tienda.

Se trata de Julio César Herrera quien le dio vida al simpático y divertido Freddy Stewart Contreras, el mensajero de Ecomoda que hizo reír a más de uno con sus ocurrencias.

A través de una de sus historias, el actor confesó que tan pronto entró a una tienda de cojines no pudo evitar sentirse mal debido a que se encontró con una sorpresa, dejando ver que para algunas personas su personaje no era tan popular.

“Yo iba a llevarme unos cojines, pero mejor no porque no me hicieron, solo los hicieron a ellos”, dijo Julio César Herrera mostrando un paquete de cojines en los que aparecían solo cuatro personajes de Yo soy Betty, la fea: don Armando, Betty, Patricia y Nicolás.

“No, tenaz. Me parece terrible la inequidad”, dijo el actor en modo de broma mientras que seguidamente admitió que era un trabajo “bonito”.