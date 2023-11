‘Yo me Llamo’ se encuentra en la etapa final, donde la exigencia artística y la puesta en el escenario aumentan cada vez más. Después de una semana de especiales, y de enfrentarse a participantes de temporadas anteriores, el programa volvió a la normalidad, donde los jurados volvieron a tener el control de las devoluciones y críticas en pro de la mejoría de los concursantes. Pero ese regreso trajo una nueva polémica por la vestimenta de Pipe Bueno.

Los trajes de los jurados siempre ha sido de los más comentado durante la emisión, donde Amparo Grisales siempre se ha llevado los mejores comentarios. César Escola, no ha generado mayor comentario, ya que siempre se ha caracterizado por vestir lo más sobrio posible. Pero por otra parte, Pipe Bueno ha sido bastante polémico por sus diferentes pintas, pero en la noche de este 29 de noviembre fue el que más comentarios en contra recibió por la man era particular en que decidieron vestirlo.

“Pipe Picapiedra”:Le llovieron críticas a Pipe Bueno por su ‘pinta’ en ‘Yo me llamo’

En la red social ‘X’ l.os televidentes no perdonaron la manera en que el equipo del programa decidieron vestirlo “será q mi mente abierta es solo un dicho, porque el traje de hoy de @PipeBueno definitivamente NO CUADRA, a no ser que quiera dar un mensaje.”, “Jajajaja ese outfit de @PipeBueno qué!!!!!???? #YoMeLlamo esperemos que hoy esté bueno este programa!!!”, “Hoy Pipe Bueno, no está bueno”fueron algunos de los comentarios que los televidentes mencionaron en redes sociales. Además, también mencionaron que deberían despedir a la persona encargada del vestuario.