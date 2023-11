Ya no aceptan efectivo: Así es la nueva modalidad de pago de los limpiavidrios en las calles Captura de pantalla

Los trabajos informales ha sido una de las maneras en las que algunas personas pueden obtener ingresos diarios y ser una manera de sustento para la persona y sus familias. Tradicionalmente, estos trabajos informales se pagan en efectivo. Pero en especial sobre los limpiabrisas, ejercen este servicio a cambio de unas monedas al azar. Esto ha sido así por años, hasta hace unos días que se hizo viral en redes la nueva forma en la que dichos trabajadores están recibiendo el dinero.

Ya no aceptan efectivo: Así es la nueva modalidad de pago de los limpiavidrios en las calles

En TikTok se hizo viral un video en el cual un trabajador informal cobrando con un datafono mientras terminaba de limpiar. Por supuesto, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar llegando a mencionar “Aquí en mi país aún no llega esa actualización en los limpia vidrios ojalá siga sin actualizarse agarrando señal”, “Mete la Tarjeta ahí y te la Clonan”, “Siempre les dicen no andando con efectivo y se tuvieron que actualizar”. Dicho acontecimiento pasó en Chile, pero muchos de los internautas también comentaron “Eso pasa en Colombia, y te sacan el puñal para darles la tarjeta”.

Sin duda, las redes sociales han dejado que se viralicen cualquier tipo de contenido, permitiendo que las personas puedan pasar un rato de ocio en dichas plataformas digitales.