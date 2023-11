La actriz Angeline Moncayo reveló detalles inéditos de cómo enfrentó su embarazo padeciendo el síndrome de Asia

La actriz, Angeline Moncayo, reconocida por sus papeles en ‘Pandillas, Guerra y Paz’, ‘Padres e hijos’, y ‘Yo Soy Betty, la fea’ , fue condecorada recientemente por el Gobierno, con ‘La Orden del Congreso Colombiano en el grado de Caballero’, por ser una de las voces a nivel mundial que genera conciencia respecto al síndrome de Asia. En continuidad con sus labores como activista, la caleña decidió dar a conocer cómo fue para ella el enfrentarse a la maternidad viviendo en carne propia esta enfermedad autoinmune.

En medio de una entrevista a Blu Radio , Moncayo relató algunos aspectos relacionados con la manera en que ha enfrentado este padecimiento, que clínicamente es conocido como ‘Síndrome Autoinmune Inducido por Adyuvantes’, el cual según la Sociedad Argentina de Mastología , “puede estar asociado a las prótesis mamarias, generando una reacción autoinmune o inflamatoria atribuida a la presencia de una sustancia extraña en el organismo, en este caso, la silicona”.

“Yo me implantó cuando tenía 18 años, en este momento tengo 44. Fue la primera vez que decido ponerme este dispositivo dentro del cuerpo, frente al cual hago un recambio en el 2012; y hoy en día me he sumergido en el tema. (...) Años después mi cuerpo empezó a reaccionar con una serie de síntomas. (...) Me daban una serie de vértigos, alergias y gripas muy fuertes. (...) A los 30 años fui diagnosticada con esta enfermedad autoinmune”, manifestó Angeline en el programa ‘Bla, Bla, Blu”.

“Cuando doy a luz a nuestra hija, mi cuerpo se vino abajo; mi cuerpo había dado todo por esta nueva vida y ya no tenía como recuperarse para lograr ir hacia arriba. (...) Yo, en lugar de mejorar, empeoraba considerablemente. (...) Yo pensaba que me iba a morir, yo pensaba que un día iban a abrir la puerta de mi casa y me iban a encontrar tirada en el piso. (...) Yo tuve alrededor de cuarenta síntomas. (...) Los exámenes no mostraban nada”, añadió la mujer, quien se ha destacado en los últimos años por su ardua labor informativa con su comunidad ‘Asia Recovery’.

