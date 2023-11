Ex de Miguel Varoni rompió el silencio tras más de 30 años de su infidelidad con Aura Cristina Geithner

Miguel Varoni, protagonista de ‘Pedro el escamoso’ y Patricia Ércole conformaban una de las parejas más queridas por los colombianos tras su matrimonio desde 1991, pero que con el tiempo terminó en un sonado y mediático escándalo de tres personas, donde Aura Cristina Geithner fue protagonista dos años después de la unión matrimonial del actual esposo de Catherine Siachoque.

En 1993 salió a la luz que Miguel Varoni había sido infiel, al haber sostenido una relación extramatrimonial con la actriz Aura Cristina Geithner, quien actualmente se dedica a generar contenido en las distintas plataformas sociales donde saca todo el provecho a su lado más sensual y a sus virtudes femeninas.

Dicha infidelidad se habría dado pesto que compartieron escenas en el set de rodaje de la serie ‘La potra Zaina’. En aquel momento, los medios de comunicación buscaban obtener la opinión de Patricia Ércole, pero ante la difícil situación a la que tuvo que enfrentarse, se mantuvo lejos de los titulares y no quizo dar su versión, por lo que ahora que han pasado 30 años de lo sucedido, sorprendió con sus declaraciones.

Y fue en una entrevista con El Espectador donde la también actriz habló de la infidelidad y reveló algunos detalles del suceso que marcó su vida y que terminó con el que era el sueño de construcción de familia, por lo que decidió irse del país, alejarse de los medios de comunicación, evitar la polémica y refugiarse en su familia, sus amigos, su fe y su círculo más cercano.

“El único escándalo que he tenido es el de mi separación, que no fue escándalo mío. Gracias a Dios no había redes sociales. Yo me mantuve quieta. No hablé, no di declaraciones. Salían portadas hablando de mi silencio, diciendo que era toda una dama. Yo me mantuve en el puesto, donde me tenía que mantener”, inició diciendo Patricia.

Y continuó diciendo:

“No tenía por qué ir a hablar, los que tenían que hablar eran otros. Yo soy muy ajena a estar en esas controversias o entrar en esas polémicas. No es parte de mi naturaleza. Uno decide si habla o no y las cosas toman su propio rumbo. Con mi separación busqué refugio en mi familia y mis verdaderos amigos. También en Dios, que es parte fundamental en mi vida”, acotó.

