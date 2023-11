Catherine Siachoque responde a críticas por su nuevo look

Catherine Siachoque es una de las actrices más queridas de Colombia y Latinoamérica al ser más que camaleónica en cada una de sus interpretaciones con las que se roba el show en las historias.

Para cada personaje Catherine Siachoque ha sabido bien cómo transformar su apariencia y ahora ha decidido dejar a uno de sus papeles atrás para volver a iluminar su rostro con un ingenioso cambio de look.

La actriz tenía el color del cabello en su tonalidad más oscura, aunque el anterior era rubio, por lo que ahora con ayuda de extensiones pasó a un color avellana el cual se consigue aclarando en mayor o menor medidas las puntas, o en su defecto subiendo o rebajando la intensidad de los reflejos más cobrizos, con el que asegura estar lista para el próximo año.

Como era de esperarse la publicación de la actriz de los éxitos dramáticos ‘Tierra de Pasiones’, ‘La Casa De Al Lado’ y ‘Oscuro Deseo’ se llenó de diversas reacciones por parte de su comunidad digital en las que no escatimaron en llenarla con halagos por lo espectacular que luce.

“Ella no envejece la veo desde mi niñez”, “Espectacular 😍 definitivamente estos tonos son los tuyos 😍 😍 😍 😍”, “A esta mujer no piensan pasarle los años vaya espectáculo por Dios 😱😍”, destacan entre las reacciones. Pero no todo fue color de rosas, ya que algunos decidieron exponer comentarios en el que las críticas no faltaron, por lo que la actriz respondió de manera directa.

“Y qué color viene cuando le salgan canas y ese pelo largo a su edad ya no es elegante. Pienso yo. 😝”, escribió una usuaria a lo que la actriz contestó “pues cuando me salgan algo nuevo me tendrá que hacer! ¡¡¡¡¡¡¡Por ahora a gozar de este pelo que la vida es hoy!!!!!!! 😍 😍 😍 😍 😍 😍 😃 😃 😃 😃”.

