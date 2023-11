¿Evaristo si existió?: Mamá de Rigo respondió a la duda que muchos tenían

Evaristo ha sido uno de los personajes que más polémica ha generado en redes sociales por ser el típico villano de toda novela. Pero la particularidad es que también ha generado afecto entre los televidentes, ya que han destacado la actuación de Julián Arango con este personaje.

Como toda producción audiovisual hay algunos personajes que son inventados por la producción para generar más dinamismo y sumarle interés a la trama. Pero muchos tenían la duda si Evaristo, el tan odiado villano fue real. Debido a la popularidad de este tipo de comentarios, el Rigoberto Urán original decidió mostrar a su mamá para revelar la verdad sobre la existencia de Evaristo.

¿Evaristo sí existió?: Mamá de Rigo respondió a la duda que muchos tenían

Mediante un video publicado en la cuenta de TikTok del deportista, decidió que su mamá contara la verdad sobre la existencia de Evaristo en la vida real “Todos los que preguntan que si Evaristo es real, vea, aquí está el testimonio más importante. Van a escuchar a mi mamá para que vean”, a lo que la madre respondió “Él llegó y me dijo que le iba a meter candela a la casa porque no veía que le fuera pagar”.

“Si le logran quitar la casa, no quiero ver ese capítulo porque voy a llorar”, “Entonces Evaristo sí existió y no fue un invento”, “Esperemos que no le hayan logrado quitar la casa porque toco Colombia se movería para buscar al Evaristo real y no tener piedad”, fueron algunos de los comentarios que los internautas escribieron en la sección de comentarios de la publicación del video.