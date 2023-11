¿Cortadas con el mismo cuchillo? Jenny López defendió a capa y espada el sudado de Paola Jara

Jenny López, novia del cantante pereirano Jhonny Rivera , desató cientos de reacciones en las redes sociales luego de demostrarle a quienes la critican que a pesar de lo que dicen se defiende en la cocina; incluso aprovechó para ponerle los puntos sobre las íes a quienes en su momento criticaron a Paola Jara por el sudado que le preparó al también cantante Jessi Uribe.

Mediante su cuenta de Instagram, en donde acumula casi 500.000 seguidores, la vallecaucana decidió compartir su cotidianidad, y mostrar como se desempeña en términos culinarios, revelando que, entre otras cosas, sorprende a Rivera con la elaboración de una pasta que lleva una salsa totalmente casera y una carne desmechada con puré.

Mientras conversaba con quienes la siguen, López decidió responder a la caja de respuestas de su cuenta, en la que muchos le preguntaron su opinión sobre el famoso sudado que le preparó la intérprete de ‘Mala Mujer’ a Jessi hace ya varios meses:

“Hay personas como yo que no le ponemos color o condimento a la comida. Entonces, no queda el color como si estuviera en un comercial, pero eso no quieta que la comida esté deliciosa. Yo no he probado nunca el sudado que hace ‘Paolita’, pero si me invita yo lo recibo con mucho amor, porque sé que le quedó muy bueno”, afirmó Jenny.

Por su parte, la cantante nacida en el municipio de Apartadó, en el departamento de Antioquia, demostró días atrás que ha mejorado notoriamente en sus preparaciones, sorprendiendo al bumangués con un nuevo sudado, el cual, en esta ocasión, tenía como proteína principal el pescado.

