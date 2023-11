Mara Cifuentes compartió llegada de la Navidad pero no le perdonaron este detalle estético

La modelo transgéro Mara Cifuentes volvió a ser blanco de críticas en las redes. Después de haberse sometido a un procedimiento estético para cambiar la apariencia de su rostro, la ex chica reality se encuentra muy activa en las plataformas digitales, compartiendo fotografías de su cotidianidad.

En su más reciente publicación en Instagram, Mara difundió varias imágenes a propósito de la llegada de la Navidad, en la que aparece al lado de un árbol, con una muñeca y una blusa, dejando ver su cintura marcada. Luego en un corto video se muestra jugando con dos mascotas. “¿Qué regalo lleva Melchor al Niño Jesús?”, escribió en su cuenta personal.

Las fotografías tuvieron muchos me gusta y desataron comentarios de todo tipo. En algunos se refirieron a su aspecto físico, específicamente a su cintura. “El ombligo como nudo de salchichón”; “Y el ombligo, sorry, pero fue lo primero que vi”; “Yo pensé en el moñito de un globo”, mencionaron algunos internautas.

También hubo quienes elogiaron su belleza y le pidieron evadir las reacciones mal intencionadas. “Que hermosa. Hasta te ves más jovencita, eres divina Mara, y eso no es por lo que te hayas hecho, eres una linda, hermosa y valiente persona que merece lo mejor”; “Que bien te ves sonriendo y no hacerle caso a los malos comentario que solo buscan ofender, a quien no le guste tus publicaciones que pase derecho, todos merecemos respeto”, escribieron los internautas.

Desde los 11 años, Mara Cifuentes inició su transformación con la ayuda de su madre. Se volvió famosa gracias a la demostración de su talento en Caracol, en el programa ‘La agencia: batalla de modelos’, transmitido en 2019, con Franklin Ramos. En este espacio, la joven reveló ante los televidentes que es una mujer transgénero, lo que desató polémicas en redes sociales para luego convertirse en un referente para su comunidad, que busca ser reconocida en el mundo del entretenimiento.