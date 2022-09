Mara Cifuentes subió una foto de su cuerpo completo y sin filtro, ¿se operó?

Mara Cifuentes podría ser una de las modelos más admiradas de Colombia, no solo por su talento, sino por representar la comunidad y hacer visibles situaciones que pasan en el país, pero que nadie les pone cuidado, como por ejemplo, la falta de inclusión de personas transgénero. A pesar de su belleza, no ha sido fácil el camino de Mara, pues ha recibido muchas críticas por parte de usuarios en internet, además de rechazo por parte de agencias.

Además de su vida profesional, su vida sentimental también ha sido polémica en redes sociales, sobre todo porque tiene mucho que ver con las drogas y el exceso de ellas. A principios del 2022, Mara sufrió un colapso y no pudo ocultarlo más. En redes sociales subió varias fotos contando la historia sobre el abuso tanto de drogas, como emocional que tuvo, debido a su exnovio y la imagen que quería mantener en redes sociales.

Una de las cosas que más le presionaba era la operación de su parte íntima, pues muchos consideraban que no sería mujer completa, si no daba ese paso. Lo cierto es que Mara se siente totalmente confiada de la forma en la que está, por eso compartió una historia en redes sociales, para que todo el mundo dejara de preguntar si se había operado o no.

De hecho, en algún momento de la vida, decidió mentir porque se sentía demasiado insegura, afirmando que se había realizado el procedimiento, pero nunca fue verdad, pues considera que se siente completa y cómoda de la manera en que está: manteniendo su pene.

“Hoy decidí no sentir miedo. Tenía estas fotos donde me siento hermosa. Donde después de muchos años logré acomodarme a mi realidad y transformarla y sentirme cómoda en mi piel. Y sí, SI SOY Una mujer hermosa, fuerte que aprendió a levantarse cuando se cae. Pensar todo lo que he vivido con mi cuerpo, por todo lo que hemos pasado” fueron algunas de las palabras que la modelo compartí.

Obviamente, muchos reaccionaron en redes sociales, dejándole mensajes de apoyo, pues saben que no es un tema fácil para ella “Un sueño, una mujer como tú” “Pisando fuerte y dejando huella, eres hermosa, eres valiente, eres ejemplo” fueron algunos de los comentarios que le dejaron en su perfil de Instagram.