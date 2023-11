“Quedó igual, esa plata se perdió”: las críticas a Mara Cifuentes por la feminización de su rostro

La modelo trans Mara Cifuentes fue el blanco de duras críticas en las redes luego de haberse sometido a una feminización facial para cambiar su apariencia. Pese a los comentarios desatados en redes, la antioqueña dijo sentirse conforme con los procedimientos estéticos que ha efectuado en su cuerpo.

Mencionó que los últimos años le han servido para reconocerse como una nueva persona y a valorar los momentos importantes de su vida. “Es un proceso que valió la pena hacerlo de la mano de psicólogos, psiquiatras y hoy estoy aquí sonriendo, tengo esperanza, tengo deseos, tengo sueños”, expresó la artista quien también debutará como actriz.

Al ser consultada sobre los resultados de la feminización del rostro, Mara dijo que se encuentra a gusto con la transformación. “La verdad estoy feliz sigo viendo cambios como con la desinflamación. Es algo que me devuelve identidad, me hizo sentir más segura, es más que un cambio físico, de vanidad, siento que es más de mi identidad, me siento más tranquila cuando salgo, como que quite disforia de mí y eso es muy bueno”, comentó.

Sin embargo, en redes cuestionaron la intervención de Mara, indicando que no puede alterar su “naturaleza”. “No estoy criticando pero la realidad es que por más cirugías que se haga para parecer mujer es imposible”; “Quedó igual, esa plata se perdió”:

Otros internautas defendieron a Cifuentes, pidiendo empatía hacia sus decisiones. “Por qué la gente es tan venenosa, no saben cuánto daño le hacen a esta chica con los comentarios. Un poquito de respeto y de humanidad”, dijo una usuaria.

¿Qué es una feminización facial?

Según el portal médico Clínica Mayo, la feminización facial es una intervención médica con la que se busca hacer los cambios necesarios en el rostro para que se vea femenino. Actualmente, es un procedimiento muy solicitado por la comunidad transgénero e incluye desplazar las líneas de cabello para reducir el tamaño de la frente y ajustar los huesos de la mandíbula.