¿Estará con Andrea Serna? Gabriela Tafur regresó a Caracol televisión y desató dudas por su rol en el ‘Desafío’

El ‘Desafío’ es uno de los programas de entretenimiento, el cual ha estado al aire por 19 temporadas en donde los participantes deben someterse a diversas pruebas físicas y mentales con tal de convertirse en los nuevos ‘Super Humanos’. Ahora, el reality show prepara una nueva versión con el fin de celebrar sus 20 años y el éxito que ha traído consigo. Tanto así que las convocatorias ya se encuentran disponibles, pero además, Andrea Serna confirmó su participación luego de varios rumores, pero recientemente otra de las presentadoras como lo es Gabriela Tafur sorprendió con su regreso a Caracol televisión y sería parte del reality.

Se trata de Gabriela Tafur quien hace pocos meses confirmó que abandonaba Colombia con el fin de llevar a cabo su maestría en Administración de Empresas en la Universidad de Stanford la cual tendría una duración de dos años y por supuesto, su pareja, Estebamn Santos, el hijo de expresidente Juan Manuel Santos, también decidió tomar el mismo rumbo. Aunque la noticia se dio hace varios meses, la caleña terminó sorprendiendo con su más reciente aparición.

Tafur estuvo de regreso desde hace varios días, en donde tuvo la oportunidad de compartir con su familia y reencontrarse con sus amigos. Sin embargo, una de las paradas que terminó generando especulaciones fue su paso por Caracol televisión: “Todo buen hijo vuelve a casa”, agregó la presentadora.

Asimismo, la caleña se dejó ver junto a su pareja disfrutando del matrimonio de quien sería una de sus amigas. Horas más tarde, y luego de sacar a flote cuanta falta le hacía su familia reveló detalles detrás de esta situación, indicando: “Estaba aquí en Colombia porque tenía la semana de Acción de Gracias, que no la dan de vacaciones (...) Fue una semana muy productiva con la familia con la producción de Caracol, trabajo, descanso, de todo un poquito”.

Seguidamente, Gabriela aseguró que estaba a la espera de su vuelo de regreso a Estados Unidos para seguir adelantando su maestría. Sin embargo, la caleña no desmintió o confirmó su presencia en la nueva temporada del ‘Desafío’, pues aunque se pensó que Caracol utilizaría la inteligencia artificial al igual, que en ‘Yo me llamo’ para suplir a sus presentadoras al parecer, esto no estaría entre sus planes y la presencia de Tafur tendría que ver con su posible participación dentro del reality, noticia que podría confirmarse en las próximas semanas.

