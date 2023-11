“No es normal”: Gabriela Tafur alzó la voz contra la violencia de género con poderoso mensaje

Gabriela Tafur se unió a la lucha en contra del maltrato a las mujeres con un video en su cuenta de Instagram en donde brinda un poderoso mensaje, aconsejando a todas a aquellas que podrían estar sufriendo por el abuso de una persona, bien sea física o psicológicamente, llevándose aplausos por esta iniciativa.

La modelo colombiana ha estado en bajo perfil en estos meses a propósito de sus estudios, indicando en más de una oportunidad que esta faceta de su vida la ha mantenido sumamente ocupada y alejada de las redes sociales, un poco más de lo que le gustaría.

Puede leer: “Fue horrible”, Maleja Restrepo confesó cómo reaccionó al compromiso de Gabriela Tafur y Esteban Santos

Sin embargo, se las ha arreglado para mantener a sus seguidores informados sobre aspectos importantes de su vida, como su compromiso con Esteban Santos, mostrando y contando algunos detales de este evento y cómo lo celebraron.

Pero además de hablar de su vida privada, Gabriela Tafur también se preocupa por otras causas, como en esta oportunidad en donde terminó enviándole un poderoso mensaje a sus seguidoras en relación a la violencia de género, brindando algunos consejos para identificar ciertos tipos de agresiones.

“Si te dice que no puedes trabajar, que tienes que depender exclusivamente de él, eso no es normal. Si te manipula económicamente y te quita, incluso los medios para tener una vida digna, eso no es normal”, empezó a narrar la colombiana.

También se pronunció sobre los casos más complicados como la agresión verbal y el abuso físico: “si te insulta constantemente, si te minimiza y te dice que no puedes con nada o que eres una bruta, eso no es normal. Si te toca sin tu consentimiento a pesar de que estén en una relación o incluso casados, eso no es normal”.

Lea también: “Ron pa’ todo el mundo que invita Pipe Daza”: Las más graciosas reacciones al compromiso de Gabriela Tafur y Esteban Santos

Gabriela Tafur se preocupa por la causa

Además de detallar unos pocos ejemplos sobre cómo se puede “esconder” la violencia de género, en el mismo clip también invitó a sus seguidores a compartir la información con aquellas mujeres que puedan estar sufriendo por estas agresiones.

Este clip ha hecho que varios internautas se manifiesten en la sección de comentarios del post de Gabriela Tafur, no solo destacando la buena labor que está haciendo a propósito de esta causa, sino también exponiendo algunos casos en el proceso.

“Eres la más linda! Gracias por compartir contenido de valor”, “Así es! No normalicen el maltrato abusivo de un hombre!”, “Gracias Gabi, por usar tu voz, para hablar de estas realidades” y “Sé lo poderoso que es esto, vengo de una relación así y no puedo sentirme más orgullosa por haber salido” son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post de la modelo.