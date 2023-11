“Casi se parte la espalda”, Adriana Bottina protagonizó aparatoso resbalón en uno de sus videos musicales

La actriz y cantante Adriana Bottina ha encontrado la manera de mantenerse vigente a lo largo de su carrera con sus distintas producciones musicales y su participación en novelas como ‘La hija del mariachi’, ‘Rafael Orozco’, ‘Los Briceño’, entre otras, con las que ha demostrado el gran talento que tiene y la dedicación que le pone a todo lo que se plantea, a tal punto que en un momento dejó a un lado su carrera para dedicarse a la maternidad, pero cuando decidió volver a los escenarios, lo hizo con todo lujo de detalles.

Ahora con su más reciente canción, ‘Si me vas va abandonar’ en género porteño, generó preocupación y risas entre sus seguidores, puesto que sin pena alguna compartió un jocoso instante detrás de cámaras de la grabación de su videoclip.

Y es que fue la misma Adriana Bottina quien se encargó de mostrar las imágenes inéditas, en las que junto a su banda, por poco cae al piso de espalda, lo que hubiera terminado en un grave accidente, pero que por fortuna, resultó siendo solo un curioso recuerdo en su carrera.

“Domingo de mostrarles escenas no reveladas del video de Si Me Vas A Abandonar ¡en mi defensa fue el piso y los tacones que no ayudaron con el baile!”, comentó la cantante mientras en el video se ve como un paso en falso hacia atrás, la hizo perder el equilibrio y estuvo a punto de hacer la pose característica de Matrix, tal como le comentaron sus seguidores.

Incluso, dentro de sus fans, hubo quienes se preocuparon por la salud de su cantante favorita, diciendo: “casi se parte la espalda”, “pobre espalda”, “eso me dolió a mí”, “Si me pasa eso pierdo la columna”, “Ay mi columna”, entre otros comentarios que acompañaron las cientos de risas que le dejaron en su publicación con la que divirtió a más de uno y alegró a otros con la manera en la que tomó la situación.

