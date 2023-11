Laura Ojeda no rebaja de ‘resentida’ y ‘showsera’ a Day Vásquez por hablar de perfilamientos en su contra

Las investigaciones que adelanta la Fiscalía en contra del hijo mayor de Gustavo Petro, Nicolás Petro, y su ex pareja sentimental, Day Vásquez, por enriquecimiento ilícito y lavado de activos; tomó recientemente un protagonismo en las redes sociales, luego de que, Laura Ojeda, actual pareja del exdiputado de Barranquilla, lanzará una seguidilla de fuertes trinos en contra de Vásquez.

La actual compañera sentimental de Nicolás, con quien tienen un pequeño hijo llamado Luka, volvió a abrir recientemente un perfil en la cuenta ‘X’, anteriormente Twitter; plataforma en la que fue contundente con sus palabras y le reprochó algunas declaraciones realizadas por Day, mujer que ha recibido un gran apoyo por algunos miembros del jet set colombiano como Marbelle, quienes consideran que ella tiene todas las verdades frente al caso que pretende establecer si hubo o no una entrada de dineros ilicitos a la campaña presidencial de Petro .

Laura Ojeda ataca a Day Vásquez y no la rebaja de ‘resentida’

La exprotagonista de Nuestra Tele, quien además es abogada titulada, decidió romper su silencio respecto a las constantes acusaciones que hace Vásquez en sus redes, quien indica que ha sido víctima de perfilamientos; y lo hizo mediante una seguidilla de post:

“Las pruebas se presentan en los procesos. Muy pronto se caerá el castillo de naipes de trampas y mentiras. De eso solo quedará la fama de resentida. Los shows mediáticos no reemplazan la justicia”, “Se nota el desespero por salir bien librada de lo que ella misma orquestó. Víctima de su propio invento, tendrá que responder por el daño que me ha hecho a mí y a mi hijo. Mis derechos no son negociables”, y “Puro show con testigos y pruebas falsas. Yo sí tengo cómo demostrar la obsesión con nuestras vidas, acoso, chantajes, seguimientos”, fueron parte de las declaraciones de Ojeda.

