¿Listo para llegar al altar? Jorge Rausch confesó si tiene planes de matrimonio con su joven novia Nathalia Monsalve

Jorge Rausch es un reconocido chef y jurado del famoso reality de cocina ‘MasterChef Celebrity’ no solo en Colombia sino también en Ecuador, pues desde su paso por la pantalla grande ha sabido ganarse el cariño y la atención del público. Lo que precisamente, le ha permitido abrir varios restaurantes de alta cocina en algunas ciudades del país. Sin embargo, detrás del gran éxito del bogotano están varias mujeres entre ellas sus dos hijas, Emma y Gabriela. Además de su pareja Nathalie Monsalve con quien lleva 5 años de relación y reveló si tiene planes de matrimonio con su joven novia.

Rausch fue el más reciente invitado a la emisora ‘Tropicana’ en donde reveló detalles de su vida y como resaltaron muy bien sus locutores quisieron hacer preguntas fuera de lo común, teniendo en cuenta la amplia visibilidad que ha logrado adquirir en Colombia. Sin duda, una de las dudas que más salió a flote fue precisamente, sobre su relación co la modelo Nathalie Monsalve quien es 24 años menor que el chef.

En medio de la entrevista el jurado de MasterChef aseguró que no suele compartir mucho detalles de su relación en las redes sociales, pues prefiere compartir a lo que se ha dedicado toda su vida como lo es la cocina, compartiendo diversas recetas. Sin embargo, al visualizar una otra foto, Nathalie también resulta siendo la protagonista, pues agregó que llevan casi 5 años de noviazgo y desde hace algún tiempo vivien juntos “Es una pelada muy bonita, muy querida”.

“Muy bien emplatada”, agregó uno de los locutores al ver las imágenes de la joven pareja de Raushc. Por supuesto, las dudas con respecto a su posible matrimonio entre Rausch y Monsalve tampoco pasó de largo, en donde el chef aseguró: “No, duré casado 22 años, la vida de uno solo la ve uno y tiene estar feliz y cuando las cosas no se dan hay que cambiarlas, dicho eso yo me llevo fantastico con mi exesposa, trabajamos juntos y es importante para el bienestar de mis hijas”.

Lo cierto es que el chef descartó cualquier posibilidad de llevar al altar con su actual pareja Nathalie, pero eso sí, el amor, los viajes y la buena comida son una constante en su relación, pues a pesar de no compartir muchos detalles en sus redes sociales se dejan ver juntos en diversos eventos.