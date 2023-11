“Me marco la vida” Esta fue la difícil situación que vivió Yeferson Cossio en su niñez

Yeferson Cossio es el influencer preferido de muchos colombianos, se ha ganado el corazón de millones de seguidores en TikTok, Instagram Reels y YouTube Shorts. Su estilo único y su autenticidad lo han convertido en una figura destacada en el mundo digital.

Pero no todo ha sido color de rosa para Yeferson. Como cualquier persona en el ojo público, ha tenido que enfrentar críticas y haters. Sin embargo, él ha sabido mantenerse fuerte y no dejar que eso afecte su energía positiva.

Yeferson ha hablado abiertamente sobre los obstáculos que enfrentó durante su infancia. Creció en un entorno desfavorable, rodeado de dificultades económicas y problemas familiares. Pero en lugar de dejarse vencer por las circunstancias, decidió tomar el control de su vida y buscar una salida a través de las redes sociales.

[ Escritores, artistas y periodistas se tomarán Mompox en su primer festival literario ]

Después de hacer un posteo en su perfil de Instagram en el que tiene millones de seguidores, alguien le hizo un comentario en privado, sobre la relación que tiene con su hermana, teniendo en cuenta que también los han criticado por las bromas pesadas. “Es admirable el amor que le tienes a tu hermana”

“¿Y cómo no le voy a tener amor? Tuvimos una infancia de mierda, aguantábamos hambre, nos quitaban los servicios, nos humillaban, a mí me golpeaban porque era una mala persona. De hecho, los padres de los otros niños no los dejaban juntar conmigo, solo Anderson Torres desobedecía a su mamá y no me daba la espalda”, mencionó el antioqueño en una historia de Instagram.

Además, el influenciador destacó que frente a la ausencia de sus padres únicamente podían encontrar refugio el uno en el otro. Justamente fue ese aspecto el que él siente que los forjó para la vida.

[ ¿Así facturó en la competencia? Exparticipante del Desafío reveló las cirugías estéticas que le regaló a su mamá ]

“Nuestros padres nunca estaban porque estaban ocupados, trabajando, para que nosotros ‘no viviésemos lo que ellos tuvieron que vivir’. Vivíamos en una comunidad marginada y llena de violencia, veíamos, literalmente, como asesinaban gente y eso era normal para nosotros. Ese era el día a día”, finalizó.