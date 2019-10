"La movía y le daba respiración boca a boca", pero no logró mantenerla con vida. Famoso de Yo me llamo habla de la trágica muerte de su hija.

Se trata de Camilo Cifuentes, quien es uno de los profesores de la escuela de Yo me llamo.

Sin duda, este hombre es muy bueno imitando, y aunque en televisión siempre lo vemos sonriendo, la verdad es que su vida no ha sido color rosa.

Hace unas semanas hizo parte del programa Se dice de mí, y allí contó uno de los momentos más dolorosos de su vida: la muerte de su hija Daniela, cuando aún era una bebé.

“Yo estaba grabando. Recuerdo muy bien que grababa ese día el personaje de Diomedes Díaz y, curiosamente, no lo estábamos grabando en ningún estudio, porque Diomedes estaba preso, en la cárcel de Valledupar, y tocaba hacer una cárcel especial. Entonces, nos fuimos a un lugar recóndito del canal y yo dejé mi celular en vestuario”, contó.

Y el hermano de Camilo contó lo siguiente: “Me encomiendan a mí la noticia triste de decirle que la niña ya no estaba con nosotros, que había muerto, ¡pero yo no fui capaz! Lo que hice fue llamar a Luz Amparo Álvarez, que era compañera de él y estaba grabando con él en ese momento, y le pedí que me pasara a Camilo. Él me atendió y le dije que la niña estaba muy grave”.

Ya en el hospital, él mismo intentó reanimarla, pero no pudo. Recordemos que además de imitador, Camilo también es médico.

Sin embargo, la pequeña ya había fallecido por la famosa "muerte súbita".

“Yo sentía que necesitaba vomitar el alma, sacarla de mí… y otra parte de mí quería morirse”, también reveló.

Lo dicho por Camilo sobre este doloroso momento podrá verlo en el siguiente video desde el minuto 33:43:

