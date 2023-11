¿Ni por todo el dinero del mundo? Presentadora de RCN reveló la ‘millonadita’ que le ofrecieron por sus óvulos

RCN Televisión es uno de los canales nacionales más reconocidos en Colombia, pues durante años ha sido la competencia de Caracol Televisión, cada uno desde diferentes orillas, buscando cautivar a los televidentes a partir de diversas producciones. Pero quienes están precisamente detrás de su éxito son sus grandes figuras y recientemente una de las presentadoras quien formó parte del equipo de ‘Mañana Express’, Alejandra Serje reveló que los millones que le ofrecieron para vender sus óvulos.

Le puede gustar: ¿Tan mal le fue con Lincoln Palomeque? Carolina Cruz dejó claro que le encanta el colágeno en cantidad en Día a Día

Se trata de Alejandra Serje, quien durante varios años hizo parte del programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’ y luego quiso darle un guro a su vida siendo parte de RCN televisión y mostrando su emoción por ser parte del equipo de ‘Mañana Express’ junto a Ana Karina Soto, Sandra Bohórquez, Iván Marín, entre otros.

Aunque el canal decidió no renovar su contrato, lo cierto es que la presentadora ha estado de invitada nuevamente en ‘Lo sé todo’. Pero en medio de una entrevista para el mismo programa, Serje inició sus declaraciones asegurando que esta fue una de las propuestas que menos se esperaba con varias risas de por medio, “me propusieron en alguna oportunidad no tanto como alquilar el vientre, pero sí de donar el óvulo por mucho dinero, a lo que claramente yo respondí que no”.

También puede leer: “Me va a capar”: Miguel Varoni reveló el ‘problemita’ con Catherine y buscó salvarse usando sus 28 años juntos

Asimismo, la presentadora reiteró que su decisión se dio porque no desea tener un “hijo por ahí”, si lo va a ver o conocer, dejando claro que este tipo de propuestas no las aceptaría ni por todo el dinero del mundo. Por supuesto, la suma exacta también resultó siendo revelada por Alejandra, quien aseguró que se trató de 14.000 dólares, un aproximado de 56 millones de pesos “Ojo, no el vientre, solo la ovulación”.

Incluso la presentadora aseguró que le gustaría tener más hijo, sin embargo, las condiciones económicas no son para nada sencillas, teniendo en cuenta sus tres hijos y su gusto por las familias grandes: “Uno no niega la posibilidad de otro retoñito en mi vientre”.