¿Tan mal le fue con Lincoln Palomeque? Carolina Cruz dejó claro que le encanta el colágeno en cantidad en Día a Día

Carolina Cruz es una de las presentadoras de ‘Día a Día’, actividad que integra con su labor de modelo y empresaria vallecaucana, quien gracias a su carisma y espontaneidad ha logrado destacarse en diversas producciones. Pero a pesar de los diversos proyectos, la prioridad siempre serán sus hijos Salvador y Matías, quienes fueron lo mejor de su etapa amorosa con el actor Lincoln Palomeque. Ahora la caleña vive una nueva etapa, en donde Jamil Farah llegó para convertirse en su nuevo amor, pero eso sí, la diferencia de 12 años no ha pasado por alto y hasta en el programa decidieron hacer chistes al respecto en donde Cruz dejó claro que le encanta el colágeno en cantidad.

Y es que durante la trasmisión del matutino este 22 de noviembre, la presentadora nuevamente fue blanco de las críticas por parte de Jhovanoty quien decidió referirse a su pareja. En medio de las acostumbradas bromas del comediante, decidió poner a la caleña en las cuerdas, preguntándole sobre a quién elegiría entre Juan Diego Vanegas, el chef del programa, o él, quien se encarga de hacerlas reír durante las dos horas de programa.

Ante el hecho, la presentadora en medio de varias risas y tomándose la situación muy tranquilamente, reiteró: “A mí me gusta el colágeno en cantidad (…) Me gusta la carnita”, dejando claro que su elección estaba entre Jhovanoty, por su parte, el chef no se quedó atrás asegurando que no entendía su decisión, ya que él es mucho más joven que el comediante. Carolina, más allá de la edad se refería a “juventud” desde las actitudes que tiene el presentador, desde el humor y también lo “maduro” que resulta.

Sin embargo, el tema de su pareja terminó siendo el protagonista el resto del programa, pues durante las recetas las palabras de Cruz llamaron la atención, “No todos los pollos son iguales” mientras que Boyacomán intervino en medio de risas, asegurando que era imposible hablar de comida con las declaraciones de la presentadora.