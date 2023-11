‘Yo Me Llamo’ Jessi Uribe finalmente se desahogó tras ser eliminado y se refirió a Amparo Grisales

Con la salida del doble de Jessi Uribe en Yo Me Llamo, llegó un saludo especial por parte del original, para darle una voz de aliento y agradecerle por imitarlo.

“Hermanito, un saludo especial para usted. Quiero agradecerle por el tributo que me está haciendo ahí en ‘Yo me llamo’. Lo digo siempre, no hay que perder la fe, es ponerle todo el cariño y todas las ganas. No solo es cantar sino encantar, soy coqueto, pero con mucho respeto, pero no dejo de serlo, eso gusta mucho y es parte de mi forma de ser. Trato de vivir cada canción, de entregar cada cosa, cada vivencia a través de ellas”, dijo Jessi Uribe por medio de un mensaje en video proyectado en las pantallas del programa.

Al ver a su cantante favorito, el exconcursante se sorprendió y no se guardó las lágrimas de la emoción para decirle al jurado, gracias. “Esto para mí es lo máximo. Sabía que un día iba a llegar. Gracias maestro todo lo que he aprendido. Seguiremos pa’ lante”.

Doble de Jessi Uribe se destapó sobre Amparo Grisales y contó qué pasó en su eliminación

Tras días de la noche de eliminación, donde el reality de imitación está cada vez más exigente, el doble de Jessi Uribe contó detalles de su salida.

“No sé qué pasó, le puse el corazón, toda mi gente de Colombia puede notar que siempre he puesto todo de mí, que simplemente tenía que avanzar más y sobrepasar lo que he venido haciendo. Mis compañeros dieron mucho de ellos y eso se premia y hoy me tocó a mí”, dijo David Galán en una entrevista a Caracol Televisión.

Respecto a los desafíos en el programa, dijo que el mayor de todos fue impresionar a Amparo Grisales.

“Erizar a Amparito, porque no lo había logrado. Tenía una canción en la que tenía problemas, no me sentía capacitado para cantarla porque es muy exigente y justamente en esa canción que es Dulce Pecado, Amparo se erizó y para mí fue un reto grande, pero lo logramos y pasamos ese reto con mucho cariño”.

Finalmente, David Galán habló sobre el futuro de su carrera, recordando además a Yo Me Llamo como una “experiencia muy bonita”.

“Encantado de todo de lo que pasó, en verdad fue una experiencia muy bonita. Este show por el cual salí, le puse cariño, le puse la intención, quizás me faltaron muchas cositas y somos para ir mejorando. No me dieron la oportunidad, pero igual en la calle o donde nos veamos, van a ver a Un Jessi Uribe que ha mejorado”.