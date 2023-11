Libretista de ‘Rigo’ confesó por qué hay tantos personajes inventados: Rigoberto Urán tiene algo que ver

‘Rigo’, la novela de RCN que sigue la vida del ciclista oriundo de Urrao, Antioquia, Rigoberto Urán, se ha ganado el cariño de la audiencia, gracias a la autenticidad en la interpretación de los personajes, que retrata casi fielmente la personalidad del deportista: directo, con groserías, llenos de dichos e irreverente.

A pesar de tener capítulos dolorosos, como fue el asesinato de Don Rigoberto de Jesús Urán a manos paramilitares en 2001, en términos de rating aún lo logra superar al reality de música en Caracol, ‘Yo Me Llamo’.

Según Kantar Ibope Media, empresa especializada en medir la audiencia de los programas nacionales, con corte al 15 de noviembre, ese programa de imitación ocupó el primer puesto con 9,48 puntos de rating, mientras que ‘Rigo’ registró un leve ascenso con 7,33 puntos, superando esta vez a Pasión de Gavilanes II (7,09).

¿Qué tiene que ver Rigoberto Urán en la invención de historias y personajes de la novela?

Aunque la novela está inspirada en hechos reales, no es un secreto que algunas anécdotas, diálogos o incluso personajes son inventados por la producción.

En una reciente entrevista a César Augusto Betancur, libretista de ‘Rigo’, contó en primer lugar que su principal fuente de inspiración fue un libro que lleva ese mismo nombre y que fue escrito por Andrés López, un amigo cercano del ciclista.

“Plasma muy bien un universo que a mí me importa mucho dentro de la historia que es Urrao, me seduce mucho la vida de pueblo. Las vivencias de Rigo allá le dan un color, un tono especial a la serie, eso en el libro está bien contado y expuesto y me sirvió mucho para construir”, aseguró César para la emisora Tropicana.

Por otro lado, cuando le preguntaron en términos porcentuales qué tanto es ficción, aseguró que “no te lo podría dar porque lo que se ficciona es mucho”.

Del porqué esta decisión, Betancur justificó que se basa en atraer televidentes y así posicionar la novela frente a otras producciones.

“El interés de uno como libretista es fidelizar a la gente, pegarla a la historia entonces, por decírtelo de alguna manera, toca envenenar muchas cosas, en el buen sentido de la palabra, para hacerlas atractivas porque necesitamos que el televidente nos voltee a ver. Si hay muchos personajes inventados. Pensaría que de la vida real hay 6 o 7 personajes, los otros son inventados para darle color, ritmo y dinámica”.

Sin embargo, agregó que esta obligación de invención tiene nombre y apellido: Rigoberto Urán. “Toca inventar por una razón sencilla y es que la serie se le pagan a Rigo”, agregó el libretista.