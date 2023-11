“Mi papá es policía de la reserva”: Carolina Acevedo confesó su gusto por los ‘piques’ y el ‘problemita’ que tuvo

Carolina Acevedo es una actriz y presentadora ibaguereña, reconocida por ser parte de telenovelas de RCN y Caracol televisión como ‘Pobre Pablo’, ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, ‘La Nocturna’ y ‘Un bandido honrado’ y por supuesto, ganadora de ‘MasterChef Celebrity’. Pero eso sí, su familia tampoco pasa desapercibida, pues es hija de Ricardo Acevedo, quien además de ser un reconocido cirujano maxilofacial, también fue coronel de la Policía. Lo que terminó ocasionándole problemas a la actriz en medio de su etapa de juventud, ya que confesó que le gustaban los ‘piques’ ilegales, es decir, siempre ha sido amante de la velocidad, pero en una de sus travesías la situación no terminó como ella esperaba.

Y es que luego del triunfo de la actriz en el famoso reality de cocina ha hecho una pausa en sus diversos proyectos para descansar y poder compartir con su familia. Sin embargo, no ha dejado de asistir a diversos eventos y por ende, ser la protagonista de diversas entrevistas, la actriz hizo parte de un corto clip de ‘Fast Drive’ compartido a través de su cuenta de TikTok y el cual se habría dado en medio de un encuentro con la marca ‘Nissan’.

La primera e inevitable primera duda fue sobre el carro con el que actualmente cuenta la actriz tratando de una camioneta Nissan Frontier, “le digo mi tractor, es el tractor, es muy poderosa”. Asimismo, Acevedo terminó respondiendo que su primer carro se trató de un kart, ya que corría en el equipo de este deporte, pero después su vehículo oficial fue un Honda Civic Turbo.

“Porque yo hacía piques ilegales, pero chito”. En medio de varias risas, la actriz aseguró que su dicha no duró mucho tiempo, pues un día, junto a otros amigos, quienes también les gustaban los ‘piques’ se encontraron con un retén: “Mi papá es policía de la reserva y el que me paró era un coronel que lo conocía, habló con mi papá y al otro día él me llamó y me dijo las llaves del carro porque usted se va a matar”.

Finalmente, Carolina aseguró que ese carro que tanto quería su padre lo vendió y luego logró adquirir un segundo vehículo, el cual se trató de un Nissan Pathfinder, “me gusta la velocidad”. Asimismo, la actriz resaltó que su hijo actualmente practica motocross y a sus 13 años ya le pedí aprender a manejar, pero según ella, todavía no es el tiempo para dar este paso.