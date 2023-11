¿Por Lincoln Palomeque? Carolina Cruz se sinceró y reveló si se mudó de su lujoso apartamento en Bogotá

Carolina Cruz es una de las personalidades más reconocidas en la industria del entretenimiento, no solo por la amplia experiencia con la que cuenta, sino también, por sus diversos roles como lo son el de presentadora de Día a Día, empresaria y modelo. Aunque su camino ha sido fácil, lo cierto es que la caleña ama lo que hace y sabe muy bien como dividir sus tiempos para así, poder estar al pendiente de sus dos hijos, Matías y Salvador, quienes son lo más importante en su vida, tanto como en la de su expareja Lincoln Palomeque. Sin embargo, la serie de rumores sobre el cambio de casa de Carolina y los menores no han faltado, por esto la caleña decidió referirse al tema.

Además de su amplia visibilidad en la pantalla grande, Cruz ha buscado ser muy activa a través de sus redes sociales, compartiendo los diversos proyectos de los que hace parte y por supuesto, las tiernas y graciosas reacciones de sus hijos. Recientemente, la caleña decidió realizar una dinámica de preguntar en donde la que más se repetía resulta ser la duda sobre su mudanza y motivo detrás de su cambio de residencia.

Ante el hecho, Carolina fue sincera y dejó claro que sigue viviendo en el mismo apartamento desde hace 3 años con sus dos hijos y en otra de las preguntas aseguró que esto no ha pasado. Y es que este sitio en donde vive la presentadora fue un esfuerzo de varios años en compañía de Palomeque, pues además, de adquirir de este lujoso apartamento, ambos lo adecuaron a su estilo y por supuesto, para que se adecuara a Matías y Salvador.

Finalmente, la caleña resaltó que cuenta con una excelente relación con Lincoln, pues a pesar de ya no estar juntos, tratan de llevarse de la mejor manera posible. Teniendo en cuenta que lo más importante es el bienestar de sus dos pequeños, motivo por el cual no existen tiempos estipulados para que el actor pueda verlos simplemente, cuando el deseo puede hacerle. Cabe resaltar, qué gran parte del tiempo Palomeque no está en el país debido a los diversos proyectos actorales que adelanta.