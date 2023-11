Dani Duke contó que ‘La Liendra’ la rechazó antes de empezar su relación

Dani Duke le reveló a sus seguidores una curiosa anécdota de su pasado con su novio, Mauricio Gómez, mejor conocido en las redes sociales como ‘La Liendra’, indicando que cuando estaban empezando a conocerse, el joven la rechazó educadamente antes de empezar a concretar su relación amorosa.

Los influencers han figurado como una de las parejas más destacadas de las redes sociales, protagonizando varias escenas románticas en sus publicaciones e historias, apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales y personales, además de mostrar una buena química entre ellos con diversas dinámicas que le sacan algunas carcajadas a sus fans en el proceso.

Sin embargo, durante la mitad del 2023, el par tuvo algunos altibajos en su relación, algo que quedó reflejado debido a que hubo diversos rumores de separación, todos ellos alimentados por el hecho de que aparecían solos en las redes sociales, protagonizaron peleas e incluso hubo un desplante de parte de la maquilladora hacia la mamá de su novio.

Sin embargo, pocas semanas después de esto, todo parecía haber regresado a la normalidad, mostrándose igual de amorosos que siempre hasta la actualidad.

Pero tal parece que en el pasado también hubo otro tipo de complicaciones, ya que Dani Duke contó brevemente en una historia que el comienzo de su relación con La Liendra fue complicado debido a que él la rechazó sutilmente antes de iniciar su romance.

“Cuando a mí me empezó a gustar él, él fue super sincero conmigo porque él me dijo como: ‘mira, yo literal estoy acabando de salir de una relación, yo no quiero nada serio’. Y yo valoré demasiado eso porque entonces ya uno sabe”, contó la influencer.

Dani Duke y La Liendra terminaron juntos a pesar del sutil rechazo

Si bien el creador de contenido le dejó claro a Dani Duke que no quería nada serio, al final las cosas resultaron en un romance duradero, al punto de que llevan poco más de dos años de relación.

Sin embargo, la influencer no recuerda muy bien cómo fue que se produjo la transición de algo casual a una relación formal.

“Yo no sé cómo al final las cosas no salieron como ni él ni yo planeamos”, dijo la joven sobre su relación con La Liendra.