A Julián Arango lo piden declarar “patrimonio” por su actuación en Rigo: “Uno llega a odiarlo”

Julián Arango es uno de los actores más versátiles del país. No hay personaje que interprete con tanta naturalidad y sobre todo que quede grabado en la memoria de millones de personas que han seguido su trayectoria artística, como cuando encarnó al diseñador de modas Hugo Lombardi, en “Yo soy Betty, la fea”, o se puso en las botas del sicario ‘Guadaña’, en “El Cartel de los Sapos”.

Cada uno de sus papeles, tanto en teatro, cine y series ha sido un rotundo éxito, tal como ocurre en su nuevo rol dentro de la serie del ciclista Rigoberto Urán (Rigo), al punto de que sus seguidores piden declararlo “patrimonio nacional” por su impecable actuación.

Le puede interesar: “El mejor papel que he visto”: Televidentes elogian actuación de Robinson Díaz en Rigo

En esta oportunidad, Arango da vida a Evaristo Rendón, un personaje ficticio que reúne a quienes fueron un obstáculo e hicieron daño al deportista antes de posicionarse entre los grandes del ciclismo internacional.

Desde su reciente estreno en RCN, Julián ha sorprendido a los televidentes al interpretar a un hombre envidioso que no deja prosperar a los demás, pero al mismo tiempo aporta su dosis humorística, sin que eso impida odiarlo en la trama. “(Evaristo) tiene plata, cree que con eso se soluciona la vida y ‘Rigo’ le da una lección muy grande, de amor propio, la cual, él termina muy mal. Le da sopa y seco”, mencionó el artista en una entrevista para un medio local.

Luego de la emisión de cada capítulo de Rigo, los usuarios en redes no paran de elogiar el talento de Julián. “Tan buen actor que uno llega a odiar al personaje”; “Papi no se haga coger fastidio, actorazo”; “Que señor actor, y la novela ni se diga, no paro de reír, espectacular”; “Mi hermano usted es patrimonio nacional”, fueron parte de las reacciones de los internautas.