“Que pesar que no apoye a niños huérfanos”: Amparo Grisales desata las críticas por venta de sus vestidos

Amparo Grisales, reconocida como la ‘diva’ de la televisión, ha dejado un impactante legado en la televisión del país. Su renombre no solo se debe a su destacado talento y conocimiento, sino también a su innegable belleza y estilo que ha marcado tendencia, convirtiéndola en una auténtica referente de la moda. Por ende, sus seguidores anhelan poseer alguna de las prendas que ha lucido.

La jurado de ‘Yo Me Llamo’ sorprendió a sus seguidores al anunciar la venta de parte de su guardarropa, incluyendo atuendos utilizados en el Templo de la Imitación, con el fin de respaldar una noble causa, una iniciativa que siempre ha respaldado.

A través de un audiovisual compartido en sus plataformas de redes sociales, Amparo Grisales exhibió las prendas disponibles para la venta y alentó a sus seguidores a no perderse la oportunidad de adquirir una de ellas.

“Estoy compartiendo mi armario, que contiene mis prendas más exclusivas, las que me han causado gran emoción y deseo que también les transmitan esa sensación. Estas son piezas que he usado en Yo me llamo, así como en otras producciones, portadas y eventos de gala”, expresó Amparo.

También explicó el motivo de su decisión: “Mis perritos, como saben, son una prioridad para mí, y con esta compra estarán contribuyendo a ‘Dejar huella’, que es donde se encuentran muchos de ellos, y a la fundación ‘Perro amor’, demostrando así nuestro afecto hacia estos peludos amigos. Al adquirir una prenda, podrán coleccionarla o usarla”.

Algunos pidieron a la jurado más ‘ácida’ de ‘Caracol dar una vuelta por las regiones más pobres del país como la Guajira, Chocó, Buenaventura, donde hay niños que requieren atención. “Que pesar que no apoye a tantos niños huérfanos y maltratados que hay”, escribió la usuaria @jepagu77 en la cuenta personal de Grisales.

Mientras otros elogiaron su gesto con las mascotas y le desearon éxito en su propósito de recaudar fondos. “Te admiro y aún más por tu corazón tan lindo con los animalitos. La ropa es preciosa”, mencionó @kayarodriguezd. “Que bonita causa, la de apoyar a los perritos”; “Son angelitos perrunos que necesitan que los humanos cuidemos”, fueron las otras reacciones del público.