“Pasé la peor noche, no sé qué pasa”: Anahí y Dulce María podrían poner en riesgo su gira con RBD

RBD logró conquistar corazones alrededor del mundo, no solo con la serie sino con sus conciertos y sus puestas en escena. Es por eso que este 2023, la agrupación mexicana decidió regresar con todos sus éxitos.

Aunque Dulce María, Maite Perroni, Anahí, Christian Chávez y Christopher Uckermann han dejado todo en el escenario, el trajín no ha sido fácil para ellos. Así lo han dado a conocer dos de las artistas.

Pues bien, la propia Anahí llamó la atención de sus seguidores con una imagen que dio a conocer en su cuenta de Instagram en el que evidencia que no se encuentra en buen estado de salud, por lo que desató las dudas acerca de si se podría ver afectada la gira.

Le puede interesar: ¿Quiere casarse? Jenny López confesó los planes que tiene y lo que sueña con Jhonny Rivera

En la publicación de la artista mexicana se puede ver una foto en la que su temperatura está por encima de los 38 grados, lo que confirma que ha estado con fiebre.

“Pasé la peor noche. Me duelen los huesos. No sé qué pasa. No es covid, eso creo, me acaba de dar hace poco, por quinta vez”, fueron las palabras de la artista en esta misma publicación de sus historias en Instagram.

No obstante, ella no ha sido la única enferma, pues Dulce María también manifestó tener algunos síntomas de un virus.

“Queridos amigos como sabes desde el lunes no he estado bien, he estado con fiebre y mucha tos y dolor de espalda, y ahorita estoy ronca, ya estoy medicada desde el martes”, dice parte del mensaje de la artista en su cuenta de Instagram.

Así mismo expresó que: “el doctor dice que es un virus (ni covid ni influenza), empecé con una gripe viral que avanzó y se convirtió en bronquitis por eso casi no tengo voz”.

Lea también: “El descontrol”: quisieron regalarle un viaje a Europa a su amigo, pero todo les salió mal

Ante la triste noticia de estar enfermas, muchos de sus seguidores se mostraron preocupados, pero les enviaron mensajes de aliento, pues la mayor preocupación podría desatarse si las artistas no pudiesen continuar con las presentaciones, pese a que ellas han manifestado que darán todo de sí en los conciertos que restan.

Recordemos que con la gira de RBD, son varias las presentaciones que aún están pendientes para cerrar con broche de oro en México, concierto en el cual se espera la gran despedida para todos los miembros de la agrupación mexicana.