Anahí envió conmovedor mensaje a las mujeres de Colombia en concierto de RBD

Finalmente se llevó a cabo el primero de los conciertos de la agrupación mexicana RBD en Colombia que supuso desde meses atrás la euforia de los seguidores de la serie y música de ver juntos en un escenario de nuevo a Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez.

Es por ello que, ataviados en camisas blancas, corbatas rojas y algunos outfits similares a los que los mexicanos usaban en la telenovela juvenil muchos se dieron cita para ver de cerca a las estrellas de su adolescencia.

Pero en medio del repertorio musical que los llevó a cantar parte de los grandes éxitos de esta agrupación hubo un momento muy especial en el que cada integrante dejó un mensaje y ese es el caso de Anahí quien decidió hablar de la violencia de género.

La cantante lució en un momento del show un vestido en tono azul en el que se leía una frase en plateado que decía “No estás sola”. Y con ello tomó el micrófono para dirigirse a los presentes abogando por aquellas mujeres que han sufrido de violencia, no solo en Colombia, sino en otras partes del mundo.

“Este mensaje de amor, de luz, de sueños, de esperanzas sigue vivo y hoy esta noche nos lo demuestra. Hoy mi mensaje es por un mundo sin miedo, es por un mundo donde las mujeres puedan salir a la calle sin miedo, es por un mundo donde las madres no tengan miedo de qué les va a pasar a sus hijas. Hoy va por cada mujer que ha sido violentada en este país, en México y en el mundo: no tengas miedo, no estás sola. Te amo Colombia”, dijo de manera emotiva Anahí.