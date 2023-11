“El descontrol”: quisieron regalarle un viaje a Europa a su amigo, pero todo les salió mal

No cabe duda que conocer Europa es el sueño de muchas personas y por eso terminan planeando sus vacaciones o sus escapaditas al viejo continente. Tal es el caso de este grupo de amigos que decidió hace unos días sorprender a Juan, así se llama uno de ellos, con un viaje a Europa por su cumpleaños. El video es viral.

Aunque la sorpresa en un primer momento parecía ser el plan ideal, todo se salió de control el día del viaje con el paso de las horas, según el video que publicaron en TikTok en el que narran toda la aventura.

A través de la cuenta de TikTok @_elbrayan__, se dio a conocer que este grupo de amigos sacó las cesantías para darle toda la sorpresa a Juan. Al comienzo, le hicieron una reunión sorpresa con carteles, bombas, bigotes y toda una decoración emotiva.

“Voy a llorar”, fueron las palabras de Juan al momento de llegar a la reunión sorpresa, mientras se cogía la cara y se mostraba muy emocionado. Más adelante se puede observar que sus amigos le dicen “nos vamos para Europa”. Hasta aquí solo hubo felicidad.

No obstante, el día del viaje todo cambió y tuvieron que enfrentarse a varias aventuras. Al comienzo abordaron el avión que los llevaría a cumplir su sueño europeo, pero lastimosamente por temas de mantenimiento tuvieron que descender de este e irse a un hotel que les asignaron.

Luego debían volver al aeropuerto de Bogotá para iniciar su vuelo, pero otra vez el destino les hacía una jugada, este avión también tenía fallas mecánicas y no podían viajar. Ahí todo se salió de control.

“Queremos otro avión”, se puede escuchar de varias personas en medio de canticos pidiéndole una solución a la aerolínea.

Pero el tema no se quedó allí, pues ya estando en la sala escuchando el comunicado de la aerolínea, no solo ellos sino también las personas que no pudieron viajar se exaltaron y al final no lograron conseguir un vuelo que les funcionara a este grupo de amigos.

“Nosotros ya no podíamos viajar. Básicamente la ilusión de que Juan conociera Europa, se fue y quedó muy triste”, dice uno de los amigos que narró toda la experiencia.

Sin embargo, no quisieron que el cumpleaños de Juan terminara en medio de lágrimas y optaron por viajar a Anapoima, en Cundinamarca.