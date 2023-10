¿Será su nueva novia? Lina Tejeiro habló sobre la relación que tiene con el ‘10′ colombiano, James Rodríguez

Este jueves James Rodríguez volvió a ser titular en la Selección Colombia y lo hizo de la mejor forma con un golazo que abrió el marcador en el duelo contra Uruguay por la tercera fecha de las Eliminatorias. Fue un desahogo para el volante creativo que lo celebró con todo. Fue un golazo el de James que recibió en el aire y de volea le dio de primera con su guante zurdo para colocar el 1-0. De hecho, fue muy parecida a la del cruce por los octavos de final del Mundial de Brasil 2014 ante el mismo rival en el Maracaná.

Ahora bien, en una conversación que tuvo Lina Tejeiro con su representante artística Claudia Serrato, la reconocida actriz destapó una relación poco conocida que tiene con James Rodríguez, a pesar de que el futbolista esta siendo vinculado sentimentalmente con la cantante argentina ‘La Joqui’.

[ Nicolás Arrieta volvió a atacar a Yeferson Cossio por su nuevo método de “estafa” ]

“Somos muy amigos hace muchos años. La gente no lo sabe, pero somos amigos desde que estaba en el Porto o desde antes”, indicó y agregó: “Nos la llevamos muy bien, lo admiro demasiado, me parece un berraco, echado pa’ lante, excelente papá y muy guapo, por cierto”, reveló Lina Tejeiro.

La conversación tenía un tono bastante gracioso, pues la actriz empezó a hacer bromas sobre el jugador que actualmente juega en São Paulo de Brasil y la posibilidad de encontrarse en un futuro cercano para “parchar”, teniendo en cuenta que el futbolista se encuentra en Colombia en estos momentos.

[ Elecciones Medellín: A extremo aumentó el nivel de riesgo electoral según la MOE ]

Fue muy clara al decir que a pesar de tener una muy buena amistad, jamás se le ha pasado por la cabeza mantener una relación amorosa con el jugador, aunque pudo bromear sobre la posibilidad de un amorío.

”El chino hace buenos goles, que venga y me meta uno (risas). Es muy guapo, muy pilo, muy inteligente. Valoro mucho lo que hemos construido como amistad porque realmente solo somos amigos. Y si nace algo más, no me enojo”, finalizó en medio de las carcajadas.