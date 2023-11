¿Demasiada confianza? ‘La Yise’ le mostró sus nuevos senos al papá y desató polémica

Giselle Nicolle León, más conocida como ‘La Yise’, es una influencer colombiana que en los últimos días se ha convertido en tendencia por un particular video publicado por ella misma, a través de su cuenta de Tiktok, en el que muestra la reacción de su padre ante el resultado de su reciente cirugía de senos, desatando una gran cantidad de opiniones entre los usuarios.

El video que lleva por título “Reacción de mi papá al verme las tetis” ya cuenta con más de 3 millones de visualizaciones y 500 comentarios, en los que contrastan las opiniones de los usuarios, aunque algunos reafirman lo que la influencer quiere comunicar, que es simplemente una acción normal de un padre a su hija, con la que tiene mucha confianza, y se trata de un video sin morbo, otras personas no se sintieron tan cómodas con el fragmento de video.

“Yo amo, adoro a mi papá, él es un padre 10/10, jamás me ha mirado con otros ojos; sin embargo, eso JAMÁS lo haría, tanto para el cómo para mí sería”, “Oh no! Eso para mí está mal! Los hijos se respetan, la misma psicóloga de mis hijos me recomendó no cambiarme frente a ellos a partir de los 4 años” son algunas de las opiniones que se leen en los comentarios de Tiktok.

Sin embargo, en el otro extremo de las opiniones están quienes aprueban este comportamiento y piden a las personas no malinterpretar lo que no es más que una relación sana, sólidas y llena de confianza entre un padre y su hija.

Y es que la relación de ‘La Yise’ con su padre ya había sido tema de conversación, pues en redes sociales los dos siempre se han mostrado muy cercanos, incluso con acciones y demostraciones de afecto que los usuarios de las diferentes plataformas han calificado como incómodas o no tan comunes en una relación de padre e hija.