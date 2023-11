Claudia López criticó gestión del presidente Petro: “asuma su deber de liderar”

El marco de las elecciones presidenciales de Argentina fue el momento perfecto para propiciar un largo cuestionamiento de la alcaldesa de Bogotá Claudia López, quien en su cuenta de X (antes Twitter), criticó la gestión de Gustavo Petro en lo que lleva de vigencia al frente de las riendas del país.

La política bogotana citó un video para mostrar su desacuerdo con el manejo que el jefe de Estado ha tenido en los ámbitos de justicia ciudadana, seguridad y convivencia, sumando que, para ella, no ha asumido su deber de liderar todas las ramas del poder público.

“Cuando el presidente de Colombia asuma su deber de liderar a todas las ramas del poder público nacionales y territoriales en seguridad y justicia ciudadana, la seguridad y convivencia mejorarán. Todos los Alcaldes hemos estado y estarán dispuestos a trabajar con el presidente en ello, pero esa no ha sido hasta ahora su prioridad”, dijo inicialmente.

“Todos los candidatos a alcaldes cayeron en la trampa de ofrecer ser los súper manes de la seguridad y justicia cuando no cuentan con las herramientas y facultades para honrar esa promesa”, agregó.

López mencionó tener toda la intención de mejorar estos temas de seguridad en su plan de gobierno, sin embargo “no tuvo el respaldo de la presidencia y las ramas ejecutiva y judicial”.

“Durante este cuatrienio todos los alcaldes, en particular de @Asocapitales, asumimos el liderazgo, la financiación y coordinación con la Policía y la Justicia, pero siempre nos quedamos solos y sin respaldo de la Presidencia y la Rama Ejecutiva y Judicial Nacional. Mientras el Presidente, que es el único comandante en jefe de la Policía y quien puede y debe coordinar desde @MinjusticiaCo con la Fiscalía y la Rama Judicial, no asuma la prioridad y el liderazgo de la seguridad ciudadana no habrá cómo mejorar sólidamente la seguridad en las ciudades, sobre todo en las que concentran los mercados criminales, y derrotar la criminalidad e impunidad”, escribió.

Claudia López envió duro mensaje a Gustavo Petro

La mandataria no desaprovechó la oportunidad para manifestar su postura ante las diferentes propuestas que ha hecho el presidente intentando mediar la paz con los grupos al margen de la ley.

“El presidente Petro no puede pretender la política errática de dar impunidad a diestra y siniestra a los grupos criminales en todo el país, a la vez que deja deteriorar la economía y el empleo, desconoce en vez de apoyar y multiplicar la inversión local para bajar la pobreza, y tampoco hace ninguna reforma ni inversión seria y sostenida en justicia local puede producir algún resultado sostenible en seguridad y justicia ciudadana”, apuntó.

“Ese cóctel errático solo está envalentonado y fortaleciendo el control territorial de los grupos criminales, multiplicando sus rentas y aumentando los niveles de violencia para protegerlas, mientras la Policía y las Fuerzas Armadas sufren problemas estructurales de reclutamiento y mando, fragmentación en luchas intestinas de poder, y ambigüedad estratégica en el mando que las debilita y contiene”, añadió.

De igual forma, el tono en la crítica de Claudia empezó a subir cuando expresó que Gustavo Petro hizo mal en “dividir los resultados de las recientes elecciones territoriales entre amigos y no amigos”, algo que según ella no crea unidad y apoyo.

“En vez de corregir ese cóctel de desgobierno, fragmentación y envalentonamiento criminal, el presidente decidió asumir los resultados electorales locales dividiendo entre amigos y no amigos a los alcaldes y gobernadores recién electos, en vez de unirlos y apoyarlos a todos en la lucha contra la pobreza, la informalidad, la corrupción, la criminalidad y la impunidad que son los cinco factores que concurren y reproducen ciclos de violencia e inseguridad y fracturan la gobernanza y legitimidad estatal, tanto local como nacional”, alegó la mandataria.

“Si el presidente no corrige su estrategia de mando político y estatal de la seguridad, la justicia social y la justicia judicial para crear unidad de gobernanza y control territorial estatal en vez de la fragmentación, polarización y división que ha alentado hasta ahora, nos esperan tiempos aún más aciagos y difíciles a los que estamos viviendo”, agregó

Finalmente, el mensaje de la alcaldesa Claudia López fue fuerte: “Corrija presidente Petro, concéntrense y use sus capacidades de liderazgo político y concertación. Estoy segura que los alcaldes y gobernadores salientes y entrantes pondremos las vidas y el bienestar de nuestros ciudadanos por encima de cualquier diferencia ideológica o política. Las elecciones nacionales y locales ya pasaron, asuma los resultados y empiece su gobierno”.