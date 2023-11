“Presentaciones aburridas”: A Shakira de ‘Yo me llamo’ le preguntan “pa’ cuándo el baile”

Yo me llamo Shakira A la imitadora de la barranquillera le exigen más baile en el escenario. / Foto: Instagram

Una de las participantes que ha sorprendido por su talento en ‘Yo me llamo’ es la imitadora de Shakira. Desde el comienzo de la nueva temporada, la concursante ha demostrado en el “Templo de la Imitación” sus habilidades para interpretar los grandes éxitos de la barranquillera, sin embargo, el público sigue le exigió más baile en el escenario.

En su más reciente presentación, la doble de la artista fue elegida como la mejor imitadora de la noche luego de interpretar “Moscas en la casa”, en el que usó los atuendos, incluso el tono rojizo del cabello, tal como lo hizo la estrella en su concierto íntimo para MTV Unplugged, hace 23 años.

La participante no solo activó el “erizómetro” de Amparo Grisales sino que también los televidentes elogiaron su entrega al cantar. “Siento que esta es tu mejor presentación hasta ahora”; “Considérate ganadora por que ya lo eres”; “Esta mujer es increíble. Ya denle el premio. Cada presentación es magistral”; “Lo hiciste muy bien. La mejor presentación de la noche”; “Supremamente brutal. Que excelencia”, escribieron los seguidores del programa.

No obstante, hubo usuarios que pidieron a la versión de ‘Shak’ sacar las “garras”, especialmente en los bailes. “Tiene parecido físicamente pero ¿pa’ cuándo el baile?, sus presentaciones son aburridas, a Shakira la identifica mundialmente el baile y mientras ella no lo haga no se llama Shakira, se supone que debe ser el doble perfecto”; “Shakira es buena, pero le falta mucho, y la tienen endiosada, se nota la rosca”, mencionaron otras internautas.

Andrea Correa es el nombre real de esta concursante que con su interpretación ha causado un gran revuelo en la opinión pública, generando un precedente en la historia de este show musical, hasta el punto que la propia Shakira se tomó un tiempo de ver a su imitadora y de enviarle un saludo.