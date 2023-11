¿Despistado? Mike Bahía se llevó un susto durante una alfombra roja de los Latin Grammy

Mike Bahía terminó llevándose un susto mientras paseaba por la alfombra roja de un evento asociado con los Latin Grammy en España junto a su pareja, Greeicy Rendón. Y fue precisamente ella quien en medio de varias carcajadas terminó contando la curiosa historia, e incluso compartió un video en donde queda en evidencia el momento.

El par de cantantes han logrado abrirse paso con su música, no solo en Colombia sino también en Latinoamérica y varias zonas del planeta, bien sea con sus temas a dueto o con sus interpretaciones en solitario que han logrado cautivar a millones de personas.

Y a propósito de esto, el artista logró conseguir una nominación en los premios Latin Grammy 2023 por su álbum, ’Contigo’, en la categoría Mejor álbum tropical contemporáneo, disputándose el galardón con otro colombiano: Silvestre Dangond.

Pero a pesar de que la premiación principal tendrá lugar el jueves, 16 de noviembre, algunos eventos asociados ya han tomado lugar como ‘El flamenco es universal’, donde el par pudo asistir y desfilar en la alfombra roja del evento en cuestión.

Si bien Greeicy y Mike Bahía deslumbraron a varios de los presentes y a sus seguidores con sus atuendos, el intérprete de ‘Amor sincero’ terminó llevándose un susto mientras desfilaba, dejando ver en un video que se sorprendió al ver cómo de pronto empezaron a llegar algunos fotógrafos para tomar varias imágenes de la pareja.

En el clip se puede ver que en un instante el joven está hablando de manera divertida con su pareja y seguidamente se lleva un pequeño susto al caer en cuenta la cantidad de fotógrafos que tienen al frente, cambiando un poco su actitud en el proceso.

El susto de Mike Bahía fue la diversión de Greeicy

Luego de haber salido del evento, la colombiana publicó un par de historias en donde se mostraba muy risueña por lo sucedido previamente con Mike Bahía, indicando que su pareja terminó sorprendida debido a que él no suele prestar mucha atención en este tipo de eventos.

Por su parte, el cantante se defendió al indicar que no pensaba que en el evento al que asistieron habría una alfombra roja: “yo no sabía que era una alfombra, yo pensaba que era un evento en donde íbamos a ver música en vivo. Pero no sabía que era una alfombra”.

En otra historia, Mike Bahía aprovecha para contar un poco mejor lo que vivió durante el evento: “estoy yo, listo, normal. Entramos de repente y vemos un poco de cámaras, una red carpet que yo no estaba esperando, entonces yo, ni siquiera sin mirarla, sin agarrarla del brazo le decía [a Greeicy]: ‘amor, mira qué locura’”.

La situación se volvió más hilarante ya que se destacó que mientras él estaba asustado por la sorpresa de los camarógrafos, Greeicy ya estaba posando. “Ella ya llevaba cinco portadas, dos campañas”, dijo uno de los acompañantes de la pareja.