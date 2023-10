Greeicy Rendón reveló los detalles para mantener su relación con Mike Bahía a pesar de sentir química con otros hombres

Greeicy Rendón es una de las artistas más queridas del país, lo que le ha permitido establecer una estrecha conexión con sus seguidores. En los últimos años, su carrera musical ha experimentado un notable impulso gracias a su talento y a las diferentes colaboraciones musicales que le han permitido consolidarse como una de las artistas con mayor cantidad de reproducciones en las plataformas digitales. Además, la caleña ha mantenido una relación amorosa durante muchos años con Mike Bahía y juntos tienen un hijo llamado Kai.

A través de casi una década, su gran comunidad de seguidores han sido testigos de cómo su historia de amor se ha ido fortaleciendo y evolucionando. Para muchos, la relación que tienen es envidiable, pues para nadie es un secreto que en la actualidad, son pocas las parejas que logran mantenerse, por las redes sociales y las nuevas dinámicas que el mundo nos plantea para relacionarnos. También, porque las nuevas generaciones han deconstruido las maneras de amar que quizá en otras épocas habían sido establecidas.

Hace pocas horas Greeicy volvió a hacer gala de su honestidad para referirse a cómo ella considera que evoluciona el gusto hacia otras personas y la química de atracción hacia otros hombres o personas, incluso cuando ella está en el mejor momento de su relación con el cantante Mike Bahía.

“Tú elegiste estar conmigo, nos gustamos, nos amamos, han pasado muchos años, el amor evoluciona, el gusto evoluciona y eso no tiene nada que ver con la química… Es una decisión… Me voy de repente a España a hacer un programa de televisión y dejó de ver a Mike 6 meses, me voy con Kai, pero Mike se queda y mi ‘partner’ en ese programa es un muchacho que me cae muy bien, una persona con la que siento mucha afinidad, mucha química y digo: ‘¡Hey!, si estuviera soltera podría pasar algo, pero no, tengo a alguien en mi vida’, y eso es natural”, afirmó la cantante colombiana.

Por el momento, Greeicy y Mike siguen demostrando que son una de las parejas más estables y sólidas de la farándula nacional y al parecer estarán mucho tiempo junto.