“Tendré que pagar un Karma” Maluma reveló las razones del porqué no quiere tener hijas

A mediados del mes de octubre se empezó a hablar de lo que iba a pasar en la vida de Maluma y Susana Gómez, la arquitecta con la que tiene una relación muy seria desde hace unos años. Aunque se especulaba con el matrimonio, finalmente se confirmó que la pareja colombiana estaba esperando a una hija y la iban a llamar Paris.

Ahora bien, Maluma reveló que no quería ser papá de una niña; incluso, cuando se enteró de su embarazo, se negó a la idea y le pidió a la vida que le diera un niño. El artista confesó el temor de tener que pagar con su hija muchos karmas.

“Desde un inicio tuve el miedo de que fuera niña. Me imaginé que iba a ser lo más seguro por todo los pendientes que tengo por pagar, risas. Después, me mentalicé y empecé a decretar para que fuera un niño y comencé a repetirlo fuerte: niño, niño, niño, pensaba que así se daría, pero no funcionó”, contó el cantante paisa.

[ Periodista italiano quedó sorprendido por “demasiado regionalismo” tras elegir al equipo más grande de Colombia ]

‘Ni tan ‘mantenida ni tan bobita’: el negocio con el que la novia de Maluma mantendría a su hijo si ‘le fallan’ Foto: Instagram @maluma

Juan Luis Londoño, como es su nombre de pila, recibió en su casa de Medellín al equipo del podcasts ‘Desconectados’, con quienes conversó de su vida privada sin reservas. Son pocas las veces que el artista ha concedido este tipo de entrevistas en las que habla lo personal, pues desde hace un tiempo se cansó de estar en el foco mediático, ya que sus relaciones sentimentales eran el centro de atención, más que su carrera profesional.

Sin embargo, el intérprete del éxito Hawái, sorprendió a su público cuando compartió con los asistentes a su concierto en la ciudad de Nueva York que sería papá.

[ “La tristeza es válida”: Iván Lalinde reveló la pérdida familiar que enfrenta mientras está ausente de ‘Día a Día’ ]

“La verdad es que me llegó en un buen momento, tengo toda mi atención, felicidad y buenas vibras para compartirle a mi hija. Las circunstancias fueron las más ‘chimbas, me siento mucho más maduro y con la persona que siempre me imaginé. Ser papá había sido mi sueño más grande”, mencionó Maluma.