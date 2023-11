“Que no sea de exhibición”: La petición de los fans a Maluma por su próxima hija

Maluma vive el mejor momento de su vida. Luego de conocerse la llegada de su hija en 2024, el artista no ha parado de expresar su alegría junto con su pareja Susana Gómez. Recientemente, se dejó ver con un nuevo tatuaje en el cuello, en donde aparece el nombre de su primogénita dentro de un corazón.

El gesto de amor enterneció a sus millones de fanáticos, quienes enseguida comentaron en las redes. “Que hermoso, un hijo es la bendición y él y su esposa lo disfrutan al máximo”; “La vida les cambiará para bien, esa niña traerá felicidad”, fueron parte de las reacciones de los internautas.

Sin embargo, otros esperan que no se trate de un show mediático, que la niña cuente con un buen hogar y no se olviden del afecto que hoy dicen tener el uno al otro. “Espero que no sea un teatro este amor, alegría, fotos (...) Que esta niña reciba un hogar de respeto, cuidados y atención (...) Que los niños no sigan siendo tomados como cosas de exhibición, si no como seres que sienten, que son milagros, que son únicos y maravillosos”, dijo el usuario @todo_es_posible.

Los seguidores del artista antioqueño se emocionaron con la noticia del nacimiento de su primera hija. El anuncio se hizo viral en las redes el 19 de octubre de 2023 cuando el intérprete de “Coco Loco” se encontraba en una presentación en Washington, Estados Unidos.

Los rumores del embarazo surgieron luego de que la arquitecta no acompañó al paisa en sus conciertos para que pasara tranquila las primeras semanas de gestación. Finalmente, la pareja ya no podía ocultar su alegría y decidió hacer público que estaba en la dulce espera con la presentación del videoclip “Procura” en pleno espectáculo. La niña llevará por nombre París.