Koral Costa desató las críticas por polémico tratamiento de belleza en el rostro: “Que asco”

No la perdonaron. Karol Costa, la ‘reina de la extravagancia’, desató comentarios de todo tipo en las plataformas digitales luego de que revelara un ingrediente natural con el que ayuda a mantener rejuvenecida la piel de su rostro. Aunque, la influencer mencionó que ha recurrido a los retoques estéticos, también se aplica un remedio adicional para tener un cutis sano.

La esposa del actor Omar Murillo compartió un video en el que ofrece detalles de su secreto de belleza. Sin embargo, las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar, señalando de que se trataba de un tratamiento “antihigiénico” y “poco convencional”.

“Yo me aplico mi orina en el rostro. Aunque para nadie es un secreto que yo me hago mis retoques en el rostro, me hago mis cositas en el rostro y uno de mis secretos es que yo orino en un vasito. Esta es mi chichí y me lo aplico en el rostro. Todos los días me aplico mi orina en el rostro por eso yo tengo la piel sana”, expresó la artista mientras hacía una demostración frente a la cámara.

“Mínimo usa la mier... como mascarilla”; “La verdad eso no lo haría, pero si te funciona excelente”; “Que asco”; “Yo pienso que hace las cosas para solo llamar la atención. Capaz y es pura infusión de manzanilla”; “Ya veo porque tienes esos pómulos así que se te van a salir”; “Yo esperando a que cerrara la boca pa’ que no le fuera a entrar chichí”; “Casi me vomito”, fueron parte de las reacciones en su cuenta de Instagram.

Otros señalaron que la orina está llena de toxinas y no hay que dejarse llevar por todo lo que publican en redes. “Mejor usar cremitas y productos dermatológicos”, expresó una internauta. Otros defendieron a Koral, diciendo que muchas celebridades usan la primera orina del día para aplicársela en la cara, obteniendo buenos resultados en la apariencia de la piel.