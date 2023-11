Jessica Cediel pide que se enamoren de su corazón y no de su físico

En cada una de sus publicaciones Jessica Cediel llena de mucha vitalidad en sus redes sociales, pues la energía que emana con su mirada, sonrisa y en especial toda su sensualidad atrapa a más de uno de los seguidores que conforman toda su comunidad digital.

Para la modelo y presentadora siempre es oportuno un mensaje de aliento a quienes siguen su vida, y por medio de sus redes sociales se ha pronunciado sobre diversos temas, y esta no ha sido la excepción, pues ha hecho pública la forma en la que le gustaría que se enamoren de ella.

“Enamórate del alma y del corazón. no te enamores de un ‘cuerpo’. No veas solo lo físico. El cuerpo cambia, envejece, se llena de arrugas, estrías, celulitis, canas, se enferma. Pero el alma y el corazón nunca cambian y su esencia es para siempre. Por eso yo prefiero enamorar de un corazón y que se enamore de mí corazón y no de mi físico”, escribió en una de sus historias Jessica Cediel.

Seguidamente mencionó que se ha hecho más que repetitiva la pregunta sobre los motivos por los que está soltera, a lo que respondió que ella está más que clara con respecto a lo que quiere en una relación.

“Todos me preguntan referentes a este tema. Aquí les contesto. No tengo novio porque gracias a Dios tengo muy claro que no quiero para mi futura relación. Además, no es mi tiempo, es en el tiempo de Dios. Y recuerda que los planes y tiempos de Dios son perfectos”, escribió Jessica Cediel.

¿Se contradice Jessica Cediel?

Es de recordar que, meses atrás montada desde la comodidad de su carro Jessica Cediel ha revelado qué es lo más le llama la atención de un hombre y los motivos de esos intereses. “¿Qué es lo primero que le miro a un hombre? Físicamente me gusta mucho esta parte como de los hombros y la espalda, como en los brazos. Me gusta sentirme protegida por un hombre, entonces me gustan los hombres acuerpados. Interiormente el corazón, un hombre que ame a Dios, que sea un hombre parchado a todo terreno como yo”, dijo Jessi Cediel.