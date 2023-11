Jessica Cediel respondió de manera casta y religiosa a crítico que la tildó de ‘complicada’ por estar soltera

A pesar de estar radicada en Estados Unidos, la presentadora Jessica Cediel sigue siendo una de las más queridas de la televisión colombiana, luego de ser parte de programas icónicos como ‘Muy buenos días’, de RCN; y realities como ‘La Descarga’ de Caracol . Esto le ha permitido consolidar una gran comunidad en redes sociales, especialmente en Instagram, plataforma en la que recientemente le respondió contundentemente a un seguidor que la tildó de ‘complicada’ por estar soltera.

Ya son 10,4 millones de seguidores los que acumula la bogotana, en este sitio web, en donde constantemente da de qué hablar con sus declaraciones, como lo hizo el pasado Halloween, cuando dijo que se arrepentía de haber celebrado en años anteriores esta fecha, puesto que acorde a sus visiones religiosas esta fiesta es totalmente “diabólica, demoniaca y satánica’.

Pero, en esta ocasión, Cediel despertó la curiosidad de muchos al contestarle a un seguidor que le respondió una de sus Historias, quien le preguntó: “¿Por qué no tienes novio, eres una mujer muy complicada?”; a lo que inmediatamente contestó: “No tengo novio porque gracias a Dios tengo claro lo que no quiero para mi futura relación. Además, no es en mi tiempo, es en el tiempo de Dios. Y recuerda que los planes y el tiempo de Dios son perfectos. Si a eso se le llama ser complicada, entonces si lo soy”.

