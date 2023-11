Rosalía de Yo me llamo berreó tras críticas de Pipe Bueno y Amparo Grisales la defendió: “te cae tan mal”

El episodio más reciente de ‘Yo me llamo’, emitido el viernes 10 de noviembre, estuvo marcado por la intensidad generada entre ‘Pipe’ Bueno y ‘Rosalía’. Como ya se había evidenciado en capítulos anteriores, el cantante de música popular expresó nuevamente su insatisfacción con la representación de la imitadora, manteniendo así la tensión en el programa.

Más noticias: Shakira de ‘Yo Me Llamo’ se dio cuenta de que de favoritismos no se gana y se sometió a cambio extremo

“Me hace falta un poco de no sé qué… Para mí gusto. Quiero que demuestres más”, expresó ‘Pipe’ Bueno después de la actuación de la imitadora. Aunque la concursante aceptó las palabras del juez, se sintió emotiva debido a que los comentarios de César Escola y Amparo Grisales fueron más favorables. Además, percibe que el cantante la señala constantemente por pequeños detalles.

Posteriormente, durante la elección de los concursantes en peligro, ‘Pipe’ Bueno no dudó en desaprobar a ‘Rosalía’. Sin embargo, en ese momento la imitadora sonrió y ‘Pipe’ se irritó al interpretar su reacción como una falta de respeto.

“Ya ella es muy profesional, se le nota… No estoy charlando acá de verdad. Tómenme en serio”, señaló Bueno. Sin embargo, Amparo salió en defensa de Rosalía: “No es para tanto… Pero ¿por qué te cae tan mal?”.

Unos momentos más tarde, la conductora Melina Ramírez entrevistó a ‘Rosalía’ y le cuestionó sobre su risa tras la decisión. La concursante negó haberla expresado de forma sarcástica.

“Yo sonreí porque la otra vez me dijo que no lo hacía. Ay, no… definitivamente dejaré de hacer caras. Son muchas cosas que siento en este preciso momento, realmente no sé qué cara dar allá. Pienso internamente que no hay que mostrar una cara derrotada, no es de rabia o algo. Mi cara es de ‘bueno, está bien; no pasa nada’”, reveló Rosalía.

Más noticias: “Cuando llegues a mis 300 años”: ‘Luis Miguel’ le despertó instinto maternal a ‘Amparito’ en ‘Yo Me Llamo’

Una vez ‘Pipe’ Bueno vio las declaraciones de la imitadora, enfatizó en que no le gusta su actitud.

Amparo Grisales intervino en la conversación, reafirmando que no era necesario exagerar lo ocurrido, y ofreció un consejo a la participante ‘Rosalía’: “Si sonríe, malo. Si se va triste, malo. Dale, mi amor… ¡Sonríele a la vida!”, concluye.