Le dan palo a la Rosalía de ‘Yo me llamo’ por su presentación: “Ni con Auto-Tune se parece”

Una lluvia de críticas recibió la imitadora de Rosalía en ‘Yo me llamo’ luego de que ganara como la mejor imitadora de la noche después de su presentación. En redes, los seguidores del programa manifestaron su molestia y señalaron que la participante está muy lejos de parecerse a la artista original.

Mencionaron que si el jurado del Templo de la Imitación está buscando al doble exacto, tanto en físico como en voz, el ganador sería Luis Miguel. Señalaron que la expresión vocal de la imitadora de Rosalía no tiene ninguna semejanza, incluso que no lo lograría sí usara Auto-Tune, un programa especial que enmascara los errores de los artistas para afinar el canto.

Aunque el tema La Catalina, interpretado por la concursante hizo llorar a Amparo Grisales y le erizó la piel, el público no estaba convencido. También Pipe Bueno indicó que había sido una puesta en escena “impecable” mientras que César Escola le dijo que había estado “cargada de sentimiento puro”.

Sin embargo, los televidentes no opinaron lo mismo y descargaron a la imitadora en las plataformas.

“Seré de odio extraterrestre o algo, pero yo la voz de Rosalía no la veo en su imitadora jajaja, más se parecía Alci Acosta”; “Indiscutiblemente, de todos los participantes el que más se le acerca es Luis Miguel. A la Rosalía no le veo futuro”; “La Rosalia muy buena voz, pero no es La Rosalia ni un poquito”; “A Rosalía no se le entendió la canción”; “Ni con Auto-Tune se le va a parecer, los jurados están equivocados”, fueron parte de las reacciones de los internautas.

Hubo quienes comentaron que “simplemente están dando como ganadores a los próximos que salen de la competencia” y que este tipo de reconocimientos es un “premio de consolación”. “Ya lo han hecho muchas veces con otros participantes, pronto le dirán adiós y dejarán al mejor”, escribió uno de los usuarios.