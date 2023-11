Messi y Zidane: Así fue el encuentro entre las dos leyendas del fútbol

El panteón de los grandes futbolistas tiene un lugar reservado para Lionel Messi entre los sitios privilegiados, pero muy cerca de uno de los jugadores más talentosos de toda la historia se sentará también Zinedine Zidane. El exfutbolista francés, mítico por su elegancia, hoy es un destacado entrenador que también consiguió tener un espacio de elite en esa profesión.

Zinedine Zidane y Leo Messi protagonizaron una charla muy interesante en una cita organizada por Adidas con el número ‘10′ en el fútbol como punto de partida. Los dos se confesaron una admiración mutua y el máximo respeto pese a haber sido rivales en los Clásicos, el francés con la camiseta y como entrenador del Real Madrid y el argentino, vestido de azulgrana en el FC Barcelona. Pero entre el reparto de elogios sobresalió uno del mito merengue a la leyenda culé.

[ Le dan palo a Marcela Reyes por cantar un clásico de Shakira ]

“Puede que yo viera las cosas antes que los demás jugadores, pero si yo pensaba un segundo antes, tú estabas tres segundos por delante del resto. Es una pena no haber podido jugar contigo. Messi debería ser un modelo para el pueblo. Porque su vida es esto... Fútbol y familia. Familia y fútbol... No hay nada más. Leo es magia. Es lo que me gusta, no estamos todos los días juntos, pero hoy es un día importante para decirle la admiración que tengo por él”, comentó Zidane.

Messi le respondió en tono parecido: “Te admiro muchísimo. No tuvimos la suerte de jugar juntos, sí de enfrentarnos unas pocas veces y después ya con vos como técnico. Siempre con respeto y admiración por todo lo que hiciste y seguís haciendo”.

Messi recordó a Maradona al hablar del número 10′: “Para nosotros los argentinos el 10 es un número muy especial, porque ves el 10 y se te viene Maradona a la cabeza. Queríamos ser como él, si bien después ninguno llegó a ser como él, el deseo era ese. Maradona era el 10 y el jugador que admirábamos”, dijo Leo en la larga charla con Zidane.

[ “La nueva integrante de la casa”: Rigo decidió adoptar y ahora se le creció la familia ]

Foto: AFP

Al final de la histórica y emotiva conversación, Lionel Messi y Zinedine Zidane intercambiaron las camisetas de Argentina y Francia que ambos utilizaron en Copas del Mundo, donde portaron el mítico número ‘10′.