La icónica foto de cuando Messi visitó Colombia: aprovechó para comprar unos tenis en San Andresito

La selección argentina se coronó campeona del mundo y con ello, en redes sociales estallaron las fotos y videos de fanáticos con jugadores del equipo.

Sin embargo, hay una que quedó para la historia de Colombia, la cual protagonizó un vendedor de una local comercial en la ciudad de Pereira.

Luis Eduardo Giraldo nunca olvidará ese 13 de enero de 2005, cuando el ‘10′, entonces jugador del FC Barcelona, llegó a esta ciudad para disputar el Mundial de Fútbol Sub 20.

Fue en uno de sus ratos libres que ‘La Pulga’, junto a sus compañeros, salieron de la concentración para recorrer sitios turísticos.

Así fue como en esa fecha, Lionel Messi llegó hasta el centro comercial San Andresito, ubicado en el centro de la capital risaraldense, a comprarse un par de tenis.

“Ese día, por coincidencia, llegaron varios jugadores y yo estaba atendiendo el negocio. Nunca voy a olvidar lo que compró: unos tenis blancos de talla 31. Tenían un chulo dorado y cuatro cámaras en la parte de atrás, de esos que se usaban en la época”, contó Giraldo al diario El Tiempo.

Aunque parezca incrédulo para muchos, pues no todos los zapatos que allí se venden son originales y su precio es bastante accesible, este trabajador asegura que así fue.

“Me dio 100 dólares para pagar y yo hice toda la vuelta. Valieron 75.000 y yo le llevé la devuelta hasta el hotel; por ese favor él me regaló 10.000 pesos. La verdad que no creo que fueran originales, no parecían a la vista”, recalcó.

Sobre si eran para él o no, Luis, dice que Messi le confesó que era para un familiar. “En medio de la compra, él me contó que eran para su hermano, así que creo yo que nunca los usó”, aseguró al mismo medio.

Ahora, Luis tiene enmarcada la foto que se tomó con ‘Lio’ en la sala de su casa y la compartió 17 años después en su cuenta de Instagram.